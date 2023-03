Stalin e il Pci. Tra mito e realtà è il titolo del nuovo libro di Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, edito da Red Star Press.

Ferrando, in questo testo, prendendo le mosse «da sinistra e in una prospettiva marxista, ricostruisce, insieme al fenomeno staliniano, quella che resta una pagina tanto misconosciuta quanto centrale per la comprensione dell’involuzione e quindi della crisi della lotta di classe e del movimento operaio in Italia» (dalla quarta di copertina).

Proseguendo l’intenso tour di presentazioni del testo e di incontri con l’autore iniziato nei mesi scorsi, la seconda metà del mese di aprile - dopo la prima dedicata ad alcune tappe in Umbria - vede Ferrando fare tappa in Toscana, dove presenterà al pubblico il suo libro in diverse città e secondo il seguente calendario: il 15 aprile ad Arezzo presso “La Feltrinelli Point”, il 16 a Follonica presso la libreria Altrimondi, il 17 a Pisa presso la biblioteca Comunale SMS. L’inizio della presentazione, ad Arezzo e Pisa, è previsto alle ore 17, mentre a Follonica alle ore 17 e 30.

Ferrando proseguirà il proprio tour il 18 aprile a Siena, al circolo Arci di Ravacciano in via D. di Boninsegna, con inizio alle ore 17,30; il 19 farà tappa a Viareggio dove l’incontro col pubblico si terrà al Cantiere Sociale di via Belluomini, con inizio alle ore 18; il 20 a Massa, presso il Jack Rabbit Palazzo Astor, inizio ore 18; il 21 a Capannori (provincia di Lucca) presso la Casa del Popolo di Verciano, sempre alle ore 18.

Ferrando, poi, concluderà il ciclo di presentazioni toscane il giorno 22 aprile, a Firenze, presso il Circolo Arci di via di Novoli, con inizio alle ore 17.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito.