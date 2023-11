"Accolgo con grande sollievo l'accordo per garantire il rilascio degli ostaggi presi da Hamas durante il cruento assalto contro Israele del 7 ottobre. Un accordo che permetterà anche una pausa umanitaria quantomai necessaria a Gaza. Continueremo a lavorare per il rilascio di tutti gli ostaggi e per una pace duratura in Medio Oriente. Oggi pensiamo alle famiglie che potranno finalmente riabbracciare i propri cari".

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'assalto di Hamas del 7 ottobre è stato cruento ed è comunque soddisfatta perché le famiglie degli ostaggi potranno riabbracciare i propri cari.

E degli oltre 14mila civili uccisi da Israele a Gaza? E del blocco ai rifornimenti di cibo, acqua, elettricità, medicine...? E degli attacchi agli ospedali? E della distruzione, sistematica, degli edifici residenziali e non nella Striscia? E della mancanza di luoghi sicuri in cui i civili possano rifugiarsi?

Tutto questo la premier Meloni lo ha riassunto dichiarando "che anche una pausa umanitaria [è] quantomai necessaria a Gaza". Insomma, l'importante era liberare gli ostaggi, almeno una parte... se questo ha costretto Israele a dover concedere qualcosa ai palestinesi... pazienza.

Che Giorgia Meloni appoggi il genocidio a Gaza, lo ha detto anche successivamente a Berlino, dove in giornata ha incontrato il "pari quota", il Cancelliere federale Olaf Scholz, per firmare un piano d'azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo.

Durante la conferenza stampa la presidente del Consiglio ha commentato così il genocidio di Israele nei confronti dei palestinesi:

Per la Meloni, radere al suolo Gaza e ammazzare migliaia di persone, di cui per metà donne e bambini, è un diritto per Israele... perché, a suo dire, lo Stato ebraico, così facendo starebbe difendendo la sua sicurezza. E lei ha detto di sostenere la totale distruzione di Gaza e di chi vi è costretto a risiedere, non da Hamas ma da Israele, visto che la Striscia è circondata da muri e recinzioni, così come lato Mediterraneo navi israeliane non consentono la fuga via mare.

Una dichiarazione criminale, quella di Meloni (in base all'articolo 25 dello Statuto di Roma su cui si basa l'operato della CPI dell'Aia), che la premier, furbescamente, tenta di annacquare dichiarando, assurdamente, che il genocidio in atto avvenga nel pieno rispetto del diritto internazionale, in base al quale va protetta la vita dei civili.

Ormai, non avendo alcuna vergogna, ben oltre lo sprezzo del ridicolo, ha anche fatto intendere che i palestinesi, prigionieri dello Stato ebraico, sarebbero utilizzati da Hamas come scudi umani!

Intanto i palestinesi vengono seppelliti in fosse comuni...

