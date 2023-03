GRAZIE AL LIONS CLUB DUE ROSE IL DOTT. CARMELO PACI HA EFFETTUATO A SCUOLA L’ATTIVITÀ VOLTA ALLA PREVENZIONE.

In Italia, il diabete mellito di tipo I si verifica ogni anno in 12.26 bambini su 100.000, con maggior frequenza nei maschi (13.13), rispetto alle femmine (11.35).

Non ci sono cause specifiche che permettono di sapere quando un bambino soffre di diabete, piuttosto è un insieme di sintomi che possono mostrare ad esempio una componente genetica. Altri fattori potrebbero essere: infezioni da virus, problemi di alimentazione o un sistema immunitario debole o non sviluppato.

Bisogna prestare attenzione a una necessità di urinare frequente, a molta sete e a un dimagrimento eccessivo. Per i bambini più grandi, serve un approfondimento quando il figlio bagna di nuovo il letto la notte. Spesso però questi campanelli di allarme vengono imputati ad altre condizioni perdendo tempo prezioso.

Il Lions Club “Due Rose” di Campobello di Licata da tempo segue le campagne di prevenzione lanciate nella popolazione dell’organizzazione generale “Lionista” e tra queste ha anche sposato la campagna di prevenzione del Diabete infantile. Una vera e propria equipe del Club Service con a capo la Presidente prof. Vincenza Cacciatore ha effettuato uno screening su tutti i ragazzi delle seconde classi della scuola secondaria di I grado dell’IC SG Bosco di Campobello di Licata diretto splendidamente dalla prof.ssa Alessia Guccione.

Il responsabile dello screening, dott. Carmelo Paci è stato collaborato dal prof. Salvatore Cammarata e dall’arch. Salvatore Paci ragazzi della scuola secondaria Il dott. Carmelo Paci, affiancato dal prof. Cammarata e dall’arch. Salvatore Paci. “Abbiamo effettuato un centinaio di esami –afferma il dott. Carmelo Paci- ed abbiamo evidenziato qualche criticità che merita un approfondimento. Agire in questa età –aggiunge il dott. Carmelo- significa pianificare una serie di strategie che con il progresso scientifico risultano molto efficaci e spesso risolutive”.