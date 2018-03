Costez: 2/2 Friday Night @ Hotel Costez - Cazzago (BS) , 3/2 Geo From Hell e 10/2 Eiffel 65 @ Nikita #Costez Show Club - Grumello / Telgate (BG)

Lo staff #Costez ha annunciato tre appuntamenti decisamente interessanti per chi ha voglia di muoversi a tempo tra la Franciacorta e la provincia di Bergamo. Si parte venerdì 2 febbraio 2018 con un party decisamente easy. Hotel Costez Friday Night al dj bar di Cazzago (BS) mette in console una coppia consolidata, ovvero Nicola Zilioli (NZDJ) in console e Mapez alla voce.

Decisamente attesi sono poi i due appuntamenti in programma al Nikita #Costez Show Club di Grumello / Telgate (BG). Sabato 3 febbraio in console arriva, anzi torna Geo from Hell. Vincitore di Top Dj è dj, producer, remixer e sound designer per alcuni famosi brand fashion. DJ Mag lo ha definito "dancefloor destroyer". In Germania, Belgio, Olanda, e Francia Geo From Hell è già una star. Questo è in due righe Andrea Georgiou aka Geo From Hell, dj producer italiano di origini greche, una miscela esplosiva di electro e sintetizzatori analogici. Nel 2011 si è esibito al festival più famoso del mondo, il Tomorrowland, dove ha condiviso il Versuz Stage con Sharam, Joachim Garraud, John Dahlback e Hardwell. Nel 2012 fonda la sua etichetta discografica, la Hell Records.

Il 10 febbraio invece al Nikita #Costez Show Club di Grumello / Telgate (BG) arrivano i mitici Eiffel 65, tra i progetti dance italiani di maggior successo nel mondo. Ormai da anni, il cantante Jeffrey Jey e il musicista Maurizio Lobina girano l'Italia in lungo e in largo riproponendo alcuni tra i loro classici dance, brani che hanno segnato un'epoca senz'altro florida per la musica da ballare prodotta in Italia. "Blue" su tutti, ma c'è sempre spazio per altri successi come "Move Your Body", "Back In Time", "80's Stars", "Quelli che non hanno età" fino alla recentissima "Panico". Gli Eiffel 65 hanno venduto milioni e milioni di dischi in tutto il mondo. Il nome "Eiffel 65" fu scelto casualmente da un software... Dopo tanti anni e tanti successi sono ancora sulla cresta dell'onda a portare avanti la loro musica.



#Costez

info e prenotazioni: 3335227902

www.hotelcostez.com francybattaglia@gmail.com App: Hotel Costez

www.facebook.com/HotelCostezGiardiniEstivi

https://www.instagram.com/hotelcostez/

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (DISCO)

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)

A4: Grumello Telgate (il locale è ben visibile dell'autostrada, di fronte al centro commerciale Conad)

Hotel Costez - Cazzago (BS) (DJ BAR)

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS).