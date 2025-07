Achille Lauro e il suo pubblico lasciano tutti senza parole, registrando il tutto esaurito per la sua prima attesissima data allo Stadio Olimpico, in programma il 10 giugno 2026. Uno speciale record, per l’artista che conquista la sua Roma.

L’annuncio dello stadio era arrivato direttamente dal palco del Circo Massimo, durante i due live sold out del 2025, in un momento unico condiviso con migliaia di fan. Il nuovo show, dal titolo Comuni Immortali, rappresenta una tappa simbolica per la carriera dell’artista che tornerà l’estate prossima a esibirsi nella sua città natale in cui tutto ha avuto inizio, dopo altri due Palazzi dello Sport sold out nella Capitale.

Continua, quindi, l’ascesa di Achille Lauro. Un periodo d’oro, il suo, mentre, dal Circo Massimo 2025 al Tour dei Palazzetti 2026, le date sono praticamente già tutte esaurite (restano disponibili i biglietti per le seconde date di Torino e Bologna), non si arresta il successo della sua musica: l’album Comuni Mortali e il singolo Amor, entrambi già certificati oro, continuano a dominare le classifiche, mentre il suo brano sanremese Incoscienti Giovani è il terzo più venduto nella prima metà del 2025. Intanto, uno dei suoi successi senza tempo, 1969, ha ottenuto, da pochi giorni, la certificazione di triplo disco di platino.

Il tour dei Palazzetti 2026 e lo Stadio Olimpico sono prodotti da Friends & Partners.

RTL 102.5 è media partner ufficiale dei concerti di Achille Lauro dei Palazzetti e del live “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico nel 2026.

Frecciarossa è il treno ufficiale del live “Comuni Immortali” allo Stadio Olimpico nel 2026.

COMUNI IMMORTALI - STADIO OLIMPICO 2026

10 GIUGNO 2026 – SOLD OUT

ACHILLE LAURO - PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SALERNO) – PALASELE - SOLD OUT

06 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

07 MARZO 2026 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO - SOLD OUT

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA - SOLD OUT

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA - SOLD OUT

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM - SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM - SOLD OUT

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA - SOLD OUT

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA

27 MARZO 2026 MILANO - UNIPOL FORUM - SOLD OUT

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA