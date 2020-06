L'IFAB, International Football Association Board, a maggio aveva dato l'ok a nuove regole per i campionati di calcio che avessero ripreso l'attività in modo da aiutarli a completare la stagione in corso.

Il lungo stop, la breve ripresa degli allenamenti, la frequenza delle gare da disputare in meno di due mesi, hanno suggerito nuove regole per tutelare la salute dei giocatori.

La Premier League, che inizierà a tornare in campo da giovedì 17 giugno, ha comunicato oggi di averle recepite. Quindi, quando il campionato riprenderà, in panchina andranno nove giocatori invece di sette, mentre saranno cinque i giocatori che potranno essere sostituiti, invece di tre.

Unico obbligo da seguire è che le cinque sostituzioni dovranno essere effettuate solo con tre interruzioni di gioco.

Il campionato inglese è stato interrotto il 13 marzo scorso.