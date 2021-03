Nel pomeriggio di oggi 28 Marzo 2021, a Cepagatti, il Sindaco di Cepagatti Gino Cantò, il Vicesindaco Annalisa Palozzo, l'Assessore Camillo Sborgia e il Consigliere Andrea D'Angelo a nome di tutta l'amministrazione comunale hanno voluto ringraziare i medici, gli infermieri, il personale sanitario e i volontari della Croce Rossa Italiana quotidianamente impegnati nel contrasto alla pandemia e che hanno dato il loro volontario contributo durante le giornate di screening e vaccinazioni della popolazione.

A tutti loro è stata consegnata una targa:

"Un sentito ringraziamento per l'importante contributo profuso nella lotta al Covid19, per la professionalità e la disponibilità dimostrate durante questo periodo di emergenza sanitaria".

In più, sempre sulla pagina ufficiale del Comune, leggiamo:

"Aggiornamento COVID: la situazione è in netto miglioramento attualmente i casi positivi sul nostro territorio comunale sono 55. Non è il caso di abbassare la guardia in quanto ciò è dovuto solo alle restrizioni che abbiamo attuato".

Di seguito riportiamo quindi lo schema con i dati ufficiali aggiornati diffusi dalla Asl da marzo 2020, data di inizio emergenza:

Positivi UFFICIALI presenti sul territorio di Cepagatti al 28 MARZI 2021: 55

Dati ufficiali ASL da Marzo 2020 al 21 Marzo 2021:

Positivi totali: 897;

Guariti: 826;

Deceduti: 16

Si prega massima attenzione e soprattutto il rispetto delle regole da parte di tutti.