Dal 7 novembre al 16 dicembre 2022

Termine iscrizioni 20 ottobre 2022



Il corso ha come scopo quello di fornire tutti quegli elementi indispensabili a costruire la pubblicazione che accompagna una mostra, in un percorso che esamina le varie fasi e le figure professionali coinvolte nella sua realizzazione.

Un processo delicato caratterizzato da numerose sfaccettature che il workshop presenta e analizza in modo da offrire le competenze adeguate per affrontare un lavoro editoriale in un’istituzione pubblica o privata.

I solidi strumenti forniti dal workshop permettono di sviluppare la capacità di saper fronteggiare gli aspetti pratici che questo lavoro richiede. Un percorso che punta sull’apprendimento attraverso la pratica e prevede nell’ambito delle ore a disposizione diversi esercizi e ricerche da presentare in classe.

Ai partecipanti sono forniti gli strumenti necessari per poter operare con professionalità nel mondo dell’arte e nello specifico nel campo dell’editoria.



MATERIE DI STUDIO

• Analisi delle figure che gravitano attorno alla costruzione di un prodotto editoriale.

• La progettazione editoriale: i contenuti

• Come si strutturano dei budget previsionali; La ricerca bibliografica e la redazione dei documenti;

• Il reperimento del materiale fotografico

• Il rapporto con l’artista se vivente o con chi ne detiene i diritti d’autore;

• La correzione delle bozze; Il rapporto con le diverse figure professionali come l’editor, l’agenzia per le traduzioni e il team grafico, ecc.

• Il workshop prevede alcune esercitazioni pratiche da svolgere da casa e da presentare in classe come la ricerca bibliografica online;

• Analisi dei siti web attendibili; Come si scrive una bibliografia, nel caso di libri monografici; Impostare una cronologia dell’artista. Il materiale fotografico e le relative didascalie.



Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 12 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 2 giorni a settimana per un totale di 6 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 7 novembre 2022. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì e venerdì.

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.



Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 20 ottobre 2022, accompagnato del CV alla mail: [email protected]



Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.



Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.





NOTA BENE: i partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.