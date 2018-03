MIKAEL, arriva il docufilm sulla figura dell'Arcangelo Michele, con protagonista Massimiliano Varrese

Mikael, è il docufilm firmato dalla produzione Perugina Philms sulla figura dell’Arcangelo Michele, interpretato dall’attore romano Massimiliano Varrese. Il progetto è firmato da Filippo Fagioli e dallo stesso attore protagonista.

Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 11 presso la sala Fiume di Palazzo Donini in Corso Vannucci a Perugia, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Docufilm “Mi-Ka-El” prodotto e realizzato da Philms Produzioni video Perugia.

Sarà presente l’attore Massimiliano Varrese, parte della troupe Philms, e alcune rappresentanze Istituzionali Regionali e Comunali.

“Mi-ka-el” è un docufilm, un’inedita e innovativa produzione che intreccia il percorso umano di un giornalista, interpretato dal noto attore Massimiliano Varrese, e la figura di San Michele Arcangelo.

Il viaggio ben presto, per strani sincronismi e accadimenti “guidati”, diviene autobiografico. Spunti e cenni storici sul culto micaelico fanno da traino alla storia autobiografica, che spazia tra Perugia e Monte Sant’Angelo, passando per Pescocostanzo (AQ) e Roma, in cammino verso i luoghi sacri di San Michele Arcangelo, una figura, per culto nel mondo, secondo solo a quella della Madonna.

Sono perugine alcune location del film: il castello di Monterone, antico fortilizio con un passato templare, e il suggestivo tempio di San Michele Arcangelo. Altre tappe dell’opera patrocinata dall’UNESCO sono il santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia, la Sacra di San Michele in Val Susa e Mont Saint-Michel in Francia.

Philms è un azienda di Perugia che opera principalmente nel campo dei Documentari, naturalistici, storici e artistici. Oltre a reportage di varia natura si scrivono e realizzano video aziendali, videoclip, servizi di reportage per eventi di vario tipo.

Philms ha collaborato con majors cinematografiche per film e documentari usciti al cinema e in allegato a riviste specializzate di settore. Ha coprodotto lungometraggi indipendenti e curato la logistica di produzioni complesse. Le ultime produzioni documentarie, hanno visto la partecipazione e il riconoscimento scientifico da parte dell’U.N.E.S.C.O, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, e dell’Università di Perugia.

Ha collaborato con alcune major internazionali quali Eni, Rai 3, Lotito Food, Nissan

Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo, attore, cantante, ballerino, autore di canzoni, scrittore e artista marziale. Durante la sua carriera artistica ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio Vittorio Gassman per migliore giovane talento teatrale, la Medaglia Beato Angelico (riconoscimento universale per tutte le arti e gli artisti nato dopo l’intuizione di Papa Giovanni Paolo II, premio che vanta artisti come Avati, Monicelli, Zeffirelli) ed è stato insignito e premiato dalla Norman Academy USA per le qualità morali, civili ed etico religiose con cui si distingue nel panorama internazionale.

Al suo lungo e completo percorso artistico ha sempre affiancato lo studio delle arti marziali, della meditazione e delle discipline olistiche che hanno influenzato molto il suo modo di affrontare la scena.

Docente dell’istituto Armando Curcio, collabora con medici, enti e tiene conferenze in tutta Italia. Docente di diverse Academy tra cui la Acting academy di Claudia Gerini.