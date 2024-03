In occasione della Giornata Internazionale della Donna si svolgerà venerdì 8 marzo alle ore 18:00 al Monte di Pietà via XXIV Maggio con ingresso libero l’evento dal titolo “Donna Arte”, giunto alla 7^ edizione. Ideato e condotto dalla dott.ssa Helga Corrao, attrice, cantante, docente e pedagogista ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti), presidente dall’Associazione di Volontariato “Sagittario”, insieme all’InformaDonna Messina, che promuovono l’evento, e coadiuvata dalla dott.ssa Genny Noto Millefiori.

“Donna Arte” nasce dalla profonda necessità di liberare dalla solita retorica le celebrazioni dell’8 marzo. “Torna questa importante occasione per condividere insieme riflessioni, buone prassi ed esperienze. – ha commentato Corrao – Una profonda riflessione sui temi delle pari opportunità nel lavoro, nell’accesso all’istruzione, in famiglia, e poi del problema degli stereotipi culturali, del dramma della violenza, fino alla solidarietà e alla cooperazione verso le donne più svantaggiate”.

Ella rivolge un grazie al “raccontarsi” di donne e di numerose associazioni, impegnate in diversi settori: istituzionale e sociale, artistico, culturale, religioso, giornalistico, letterario, scolastico, educativo. Il confronto vuole dare voce a tutte quelle battaglie, che, nonostante i tanti passi in avanti, non hanno ancora debellato il male della discriminazione di genere, una cultura della non violenza e dell’affermazione della capacità di autodeterminarsi da parte delle donne, che ha bisogno di essere sostenuta e portata avanti ogni giorno.”

Si darà voce e spazio all’infinita creatività femminile attraverso le forme espressive della musica, della poesia, della danza, della bellezza grazie agli interventi di Daniela e Stefania La Fauci, “Dè d’Oriente” di Maria Grazia De Seta, Rosanna Gargano e Pina Buffo. Si racconteranno: Grazia Riggio, autrice; Daniela Pistorino, Dirigente Scolastica Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” di Messina; Maria Palella, Direttore USSM Messina; Anna Maria Deodato, docente di economia e consulente aziendale, autrice; Daniela Bucca, amministratrice gruppo “Donne, spose e mamme con Santa Eustochia”; Natalia Lisitano, docente e pittrice; Marilena Piu, attrice e regista; Lucia La Cava, giornalista; Mary Gitto, cantante-show woman; Carmela Raffa, docente; Patrizia Polizzo, Missione Kenya; Katya Gussio, insegnante, rappresentante siciliana progetto “Costruiamo gentilezza”; Maria Guglielmelli, impiegata, rallista, consigliere comunale. Interverranno: Santa Schepis, Presidente Club UNESCO di Messina, Maria Di Giorgi, Presidente Club Kiwanis Messina; Maria Luisa Pino, Presidente ANPE Sicilia; Annamaria Argento, Presidente Fidapa Messina – Capo Peloro; Francesca Mangano, Presidente Ass. AURA, Annamaria Tarantino, Presidente Acisjf Terre Solidali Messina; Anna Alessandro, Presidente di “Donare è vita”.