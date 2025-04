"Non sono scaramantico, però con gli scaramantici ho avuto a che fare. Il numero preferito di Cellino, il mio presidente al Cagliari, era il 23. E il calciatore per cui stravedeva, un argentino di nome Larrivey.

Che con il gol non aveva troppa confidenza. Non segnava quasi mai. Per disperazione, Cellino decise di aiutarlo e fargli indossare di imperio il 23.

Me lo comunicò tutto contento: «Me lo ha chiesto lui spontaneamente, sai Max?». Sapevo che era una bugia, ma finsi di crederci perché per gli scaramantici è importante essere assecondati. «È un’ottima notizia», risposi, «speriamo che domenica ci aiuti a vincere».

La domenica si gioca Cagliari-Genoa, vinciamo per 3-2.

Larrivey segna con la sua 23 e fa gol anche Matri, che indossava la numero 32. Cellino era in estasi.

Aggiunse il numero del terzo marcatore, Conti, che portava il 5 e giocò i numeri al Lotto: vinse."

MASSIMILIANO ALLEGRI