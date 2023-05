Ciao LA PIEL! Com’è stato il tuo percorso di formazione musicale? Hai studiato musica o hai imparato da autodidatta? Ciao! Si inizialmente sono stata autodidatta. All’età di 17 anni, mi è stata regalata una chitarra e ricordo che già dai primi accordi ho avuto una specie di folgorazione! Avevo fame di conoscenza, volevo approfondire e ho deciso di studiare; così ho preso lezioni di chitarra acustica, canto pop/rock e pianoforte in varie scuole di Roma. Dal 2021 studio chitarra Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera (Sicilia).

Hai dei rituali prima di salire sul palco o di entrare in studio di registrazione? In effetti no, ma grazie per l’idea! Forse dovrei trovarne qualcuno per tranquillizzarmi prima di esibirmi!

Cosa ti piace di più del processo di creazione musicale? Preferisci scrivere testi o comporre le melodie? Mi viene più spontaneo scrivere accordi e melodie. Generalmente nasce prima una sequenza armonica su cui costruisco la melodia e a seguire il testo, come se il ponte fosse sempre la musica e le parole stessero al servizio di essa. Raramente avviene il contrario. Nel caso de “la nuova versione di me” invece le cose sono nate quasi insieme.

Quali sono i tuoi luoghi preferiti per esibirti dal vivo? I luoghi all’aperto, possibilmente al mare!

Qual è il tuo rapporto con il tuo pubblico? Come interagisci con loro sui social media? Ultimamente sto curando molto la mia pagina soprattutto di instagram @lapielcheabito e nel mio piccolo interagisco volentieri con chi mi scrive. In generale mi piace parlare con le persone e ascoltare i pareri e le sensazioni che posso trasmettere con la musica.

Cosa consiglieresti a un giovane artista che vuole intraprendere una carriera musicale? Di studiare, formarsi tanto e costantemente, affidarsi a dei professionisti seri e competenti e cercare una chiave personale nel fare musica, sfuggendo alle omologazioni. Credo che abbiamo il dovere di rispondere a noi stessi e non alle regole imposte dalle tendenze. Dovremmo andare incontro alla nostra autenticità personale e artistica; almeno questo è ciò a cui aspiro io.