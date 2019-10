Poesia, Non sono italiana

Non sono italiana, non sono europea

chissà donde arriva la nostra nomea

ci chiamiamo Pace chissà come mai

fummo orfani, preti o magari ebrei

mi han detto normanna, hai occhi celesti

ma altro non c'è ad essere onesti

mi han detto che avrei la pelle cinese

no bianca piuttosto un po' cantonese

mi han detto che i padri lontani eran greci

può darsi magari eran figli di proci

poi mamma e papà vennero alla lanterna

e la nostra vita fu un po' più moderna

io sono di Zena quest'aria respiro

con quest'accentaccio che invano reprimo

mi sento più vera nella Grande Mela

mi sento più viva nell'Africa Nera

mi sento più libera in Costa o a Parigi

sotto il finto biondo ho i capelli grigi

ragazza di sogni degli anni settanta

ormai non mi cambi e sono sessanta

che arrivi chi vuole e si faccia italiano

noi "puri" ormai pieni di soli rancori

dobbiamo per forza passare la mano