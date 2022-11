Meta, la società che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato ufficialmente che taglierà il 13% della sua forza lavoro.

Si tratta di 11.000 degli 87.000 dipendenti sparsi in tutto il mondo.

Lo ha dichiarato lo stesso amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, in un comunicato stampa di cui di seguito è riportata la traduzione:

Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e lasciare andare più di 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti. Stiamo inoltre adottando una serie di ulteriori misure per diventare un'azienda più snella ed efficiente, tagliando alcune spese ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre.Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati ​​a questo punto. So che è dura per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per coloro che sono stati colpiti.



Come siamo arrivati ​​a questo punto?All'inizio del Covid, il mondo si è spostato rapidamente online e l'impennata dell'e-commerce ha portato a una crescita dei ricavi smisurata. Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un'accelerazione permanente, che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch'io l'ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti. Sfortunatamente, non è stato così. Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti, ma la recessione macroeconomica, l'aumento della concorrenza e la perdita di investimenti pubblicitari hanno fatto sì che le nostre entrate fossero molto più basse di quanto mi aspettassi. Ho sbagliato, e me ne assumo la responsabilità.In questa nuova situazione, dobbiamo diventare più efficienti in termini di capitali. Abbiamo spostato più risorse su un numero minore di aree di crescita ad alta priorità, come l'IA, le nostre piattaforme pubblicitarie e aziendali e la nostra visione a lungo termine per il metaverso. Abbiamo ridotto i costi in tutte la nostre attività, tra cui la riduzione dei budget, la riduzione dei benefit e la riduzione della nostra presenza immobiliare. Stiamo ristrutturando i team per aumentare la nostra efficienza. Ma queste misure da sole non porteranno le nostre spese in linea con l'attuale crescita dei ricavi, quindi ho anche preso la decisione difficile di lasciar andare le persone.



Come funzionerà?Non esiste un buon modo per fare un licenziamento, ma speriamo di fornire tutte le informazioni pertinenti il ​​più rapidamente possibile e quindi fare tutto il possibile per supportare le persone interessate.Tutte riceveranno a breve una e-mail che farà sapere cosa comporterà questo licenziamento. Successivamente, ogni dipendente interessato avrà l'opportunità di parlare con qualcuno per ottenere risposte alle proprie domande e partecipare a sessioni informative.



Alcuni dei dettagli relativi ai licenziamenti negli Stati Uniti:Pagheremo 16 settimane di retribuzione base più due settimane aggiuntive per ogni anno di servizio, senza alcun limite massimo. [ ... ]Supporto all'immigrazione . So che è particolarmente difficile per coloro che sono arrivatio negli Usa con un visto. C'è un periodo di preavviso prima della risoluzione e alcuni periodi di grazia per il visto, il che significa che tutti avranno il tempo di fare piani e lavorare sul proprio status di immigrati. Abbiamo specialisti dedicati per aiutare queste persone e le loro famiglie. Al di fuori degli Stati Uniti, il supporto sarà simile e presto daremo seguito a procedure separate che tengano conto delle leggi locali sul lavoro.Abbiamo preso la decisione di rimuovere l'accesso alla maggior parte dei sistemi Meta per le persone che escono oggi, data la quantità di accesso a informazioni sensibili. Ma manteniamo gli indirizzi e-mail attivi durante il giorno in modo che tutti possano dire addio.Mentre stiamo effettuando riduzioni in ogni dipartimento, alcuni team saranno interessati più di altri. Il reclutamento sarà influenzato in modo sproporzionato poiché prevediamo di assumere meno persone l'anno prossimo. Stiamo anche ristrutturando i nostri team aziendali in modo più sostanziale. Questo non è un riflesso del grande lavoro svolto da questi gruppi, ma di ciò di cui abbiamo bisogno per andare avanti. I leader di ogni gruppo fisseranno il tempo per discutere cosa questo significhi per ogni squadra nei prossimi due giorni.I compagni di squadra che ci lasceranno sono talentuosi e appassionati e hanno avuto un impatto importante sulla nostra azienda e sulla nostra comunità. Ognuno di voi ha contribuito a rendere Meta un successo e ve ne sono grato. Sono sicuro che continuerete a fare un ottimo lavoro in altre aziende.



Quali altre modifiche stiamo apportando?Considero i licenziamenti come l'ultima risorsa, quindi abbiamo deciso di tenere a freno altre fonti di costo prima di lasciare andare i compagni di squadra. Nel complesso, questo si aggiungerà a un cambiamento culturale significativo nel modo in cui operiamo. Ad esempio, mentre riduciamo la nostra presenza immobiliare, stiamo passando alla condivisione delle scrivania per le persone che trascorrono già la maggior parte del loro tempo fuori dall'ufficio. Nei prossimi mesi implementeremo ulteriori modifiche alla riduzione dei costi simili a questa. Stiamo anche estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre con un numero limitato di eccezioni. Osserverò le nostre prestazioni aziendali, l'efficienza operativa e altri fattori macroeconomici per determinare se e quanto dovremmo riprendere le assunzioni. Questo ci darà la possibilità di controllare la nostra struttura dei costi in caso di una continua recessione economica. Inoltre, ci metterà sulla strada per ottenere una struttura dei costi più efficiente di quella che abbiamo recentemente illustrato agli investitori.Attualmente sono nel bel mezzo di una revisione approfondita della nostra spesa per le infrastrutture. Mentre costruiamo la nostra infrastruttura di intelligenza artificiale, ci concentriamo sul diventare ancora più efficienti con la nostra capacità. La nostra infrastruttura continuerà a essere un vantaggio importante per Meta e credo che possiamo raggiungere questo obiettivo spendendo meno.Fondamentalmente, stiamo apportando tutte queste modifiche per due motivi: le nostre prospettive di fatturato sono inferiori a quanto ci aspettassimo all'inizio di quest'anno e vogliamo assicurarci di operare in modo efficiente.



Come procederemo?Questo è un momento triste e non c'è modo di aggirarlo. A coloro che stanno partendo, voglio ringraziarvi ancora per tutto quello che avete messo in questo posto. Non saremmo dove siamo oggi senza il tuo duro lavoro e ti sono grato per i tuoi contributi.Per coloro che rimarranno, so che questo è un momento difficile. Non solo stiamo salutando le persone con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, ma molti di voi provano anche incertezza riguardo al futuro. Voglio che sappiate che stiamo prendendo queste decisioni per assicurarci che il nostro futuro sia forte.Credo che oggi come azienda siamo profondamente sottovalutati. Miliardi di persone utilizzano i nostri servizi per connettersi e le nostre comunità continuano a crescere. Il nostro core business è tra i più redditizi mai realizzati con un enorme potenziale davanti a noi. E siamo leader nello sviluppo della tecnologia per definire il futuro della connessione sociale e la prossima piattaforma informatica. Facciamo lavori storicamente importanti. Sono fiducioso che, se lavoreremo in modo efficiente, usciremo da questa recessione più forti e resilienti che mai.Condivideremo di più su come operare in maniera più snella per raggiungere le nostre priorità nelle prossime settimane. Per ora, dirò ancora una volta quanto sono grato a quelli di voi che stanno partendo per tutto ciò che avete fatto per portare avanti la nostra missione.