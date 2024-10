Sabato 5 ottobre ore 18.00

Galleria Borgo Arte, corso Mazzini 51, Borgomanero (NO)



Con il patrocinio di:

Città di Borgomanero - Assessorato alla Cultura

Provincia di Novara



Borgomanero, 1 ottobre 2024 - La galleria "Borgo Arte" ospita sabato 5 ottobre l’inaugurazione della mostra personale dedicata all’ultima tematica di Graziano Tinti, artista e pittore di origini bolognesi, intitolata "Appunti di viaggio e d'illuminazioni - A Budapest con Giacomo": tredici opere pittoriche, frutto di un percorso creativo e intimamente personale che l’artista ha condiviso con il figlio Giacomo. Graziano Tinti esplora temi di scoperta e illuminazione interiore, attraversando le strade di Budapest e le sfumature emotive di un viaggio che diventa metafora della vita stessa.



Il vernissage si terrà alle ore 18, presso la galleria “Borgo Arte” situata in corso Mazzini 51, e il brindisi sarà a cura di Anzivino – Viticoltori in Gattinara.



Le parole dell'artista: "La destinazione di un viaggio, non è la soglia di una nuova porta da varcare ma un nuovo modo di vedere, toccare tanti colori, sfumature, luci e scoprire colori che ancora non si conoscono. Andare dove non c’è un sentiero imposto, ma narrato da strade semisconosciute, da persone in movimento e da improvvise scintille di luce. Un percorso emotivo, sensitivo, alla ricerca di un’immagine che è lì, dove è sempre stata, che tu ritrovi illuminata ma è dentro di te da sempre. Attimi di divertimento e riflessione, insieme a Giacomo, mio figlio, che ha sollecitato la mia curiosità e compulsività pittorica. Tredici immagini che raccontano un viaggio che non finirà mai."



La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre 2024



Orari galleria “Borgo Arte”

Sabato: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00

Altri giorni su appuntamento



Su Graziano Tinti

Graziano Tinti è nato a Castello d'Argile (Bologna) nel 1945 e si è formato presso la Scuola d'Arte di Bologna seguendo gli insegnamenti di Vasco Bendini e Pier Achille Cuniberti. Dopo gli anni londinesi durante i quali ha frequentato l'Art School of Kensington, negli anni Settanta ha completato la sua formazione nuovamente a Bologna, facendo riferimento all'atelier di incisione di Carlo e Sergio Leoni. L'incontro con il Realismo Oggettivo avvenuto con la mostra milanese "Iperrealismo americano e Realismo europeo", del 1971, ha arricchito le componenti della sua ricerca pittorica, già ampia e variegata, prevalentemente orientata alle istanze della Nuova Oggettività Tedesca e strettamente legata all'arte del passato, alla lezione di Giovanni Bellini, Caravaggio, Vermeer. Dal 1978 al 1990 è stato docente di Comunicazione Visiva allo IED di Milano e Roma. In quel periodo collabora con numerose agenzie di advertising firmando importanti campagne come Swatch e packaging come Baci Perugina. Dal 1992 vive e lavora sulle colline piemontesi del Lago Maggiore.





Contatti Graziano Tinti

www.grazianotinti.com

[email protected]

0322280025

Contatti galleria “Borgo Arte”

www.galleria-borgoarte.jimdosite.com

[email protected]

+39 3338093905