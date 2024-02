In promozione con l’ultimo inedito “Ricordi Storti”

Il cantautore pescarese Marco Di Genova a Sanremo durante tutta la settimana della kermesse per promuovere il suo ultimo singolo "Ricordi Storti", uscito lo scorso 30 Gennaio.



Un brano che parla di memoria, di quella parte di ricordi che vengono in un certo senso “ridisegnati”, in un interpretazione che tante volte ci protegge dalle ferite. Di Genova è un autore e musicista introspettivo, un’artista geniale la cui innata curiosità per l ́aspetto psicologico della mente umana si trasmette nei testi delle sue canzoni, che giocano con il “senso della vita” ed esprimono l’essenza di ciò che lo circonda. L’approccio ironico ed acuto nel descrivere aspetti della vita, sono frutto di un’attenta osservazione e di una predisposizione che lo ha portato al conseguimento della laurea in psicologia clinica, unito alla passione per la musica.



Il suo bagaglio artistico si è formato attingendo alle influenze della classica scuola cantautoriale italiana, da Lucio Dalla a Daniele Silvestri tra i recenti, mentre sul fronte internazionale è stato incuriosito ed attirato dal suono eclettico di band come i Led Zeppelin. Inizia il suo percorso esibendosi come vocalist in diverse formazioni musicali locali, per poi cominciare a produrre i propri inediti; pubblica il primo singolo “Microchip” nel 2021, poi “Arancione Liscio” nel 2022, seguito da “Tana Libera Tutti”, un altro tassello importante del suo percorso artistico. Alla passione per la musica unisce anche quella per il teatro, dove si cimenta nello stile artistico del “teatro-canzone” con il progetto “Inediti e Pensieri”, presentato in diverse realtà locali; anche qui mette a nudo le proprie esperienze di vita, attraverso testi che invitano a riflettere e raccontano spesso di sogni e di pensieri positivi.

Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 – Roma