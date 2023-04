E' stata una notte speciale quella andata in scena sabato allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, cittadina alle porte di Milano che, in collaborazione con la Gothic Rock DarkWave Milano, ha proposto una serata a base di musica elettronica dalle forti tinte dark, per un pubblico appassionato e altrettanto selezionato, affascinante quanto variopinto, sebbene il colore dominante sia stato quel nero che tanto predominava negli anni '80, cui il gruppo dei The Frozen Autumn, protagonisti della serata, evidentemente si ispira.

Il tutto per un risultato d'effetto, che solletica la curiosità e il desiderio di un nuovo appuntamento con questo mondo apparentemente ucronico, distaccato dalla monotonia della musica dominante, sempre più legata a un pop triste, banale e consunto.

