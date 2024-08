Frontemare Rimini, un grande weekend: 30/08 Burlesque, 31/08 Voglio Tornare Negli Anni 90', 01/09 Apericena Latino

Nell'ultima settimana di agosto 2024, il mese più caldo per l'intrattenimento estivo, il Frontemare Rimini non si ferma ed è pronto a proporre una nuova line up di eventi.

Venerdì 30 agosto al Top Club Show Dinner, il venerdì notte del Frontemare, la serata sarà "Burlesque", che avrà come guest l'artista Valentina Tafferini. La cena inizierà alle ore 21.00, che a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce rinnovato con nuove prelibatezze culinarie) oppure a buffet. Durante lo show dinner il pubblico verrà rapito dalla live performance dell'ospite che creerà un'atmosfera magica. Dalle ore 23.30 avrà inizio la serata disco con i dj set in successione di Max Monti e Gianni Morri accompagnati dalla voce di Carlotta Savorelli. Quest'ultima è una vocalist di successo, nonchè personaggio televisivo in quanto ha partecipato al celebre programma televisivo "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi.

Sabato 31 agosto, torna il format "Voglio Tornare Negli Anni '90". Uno show unico che sta conquistando il cuore del pubblico di tutta Italia. Il party avrà inizio alle 20:30 con la cena che, a scelta del cliente, sarà servita (con menù di carne o di pesce rinnovato con nuove prelibatezze culinarie) oppure a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco con il dj set degli ospiti della serata che faranno ballare tutti fino a tarda notte con tutte le hit degli anni '90.

Domenica 1 settembre l'apericena latina del Frontemare accoglierà tutti gli amanti della musica latinoamericana.

Dalle ore 19:00 avrà inizio l'apericena con buffet illimitato e drink incluso. Dalle 20:30 il dj Mauro Catalini assieme alla travolgente animazione dello staff UrbanItaly inizieranno a scaldare la pista con la più bella musica su cui ballare salsa, bachata, reggaeton… e tanto altro!

Mauro Catalini, nato a Trelew provincia del Chubut della Repubblica Argentina inizia a lavorare con la musica Latina nel 1990, come insegnante di ballo, per poi continuare come DJ e organizzatore di eventi e serate dal 1991 ad oggi. Vanta tantissime collaborazioni con cantanti di fama mondiale, nel 2014 ha aperto il concerto di Romeo Santos e nel 2016 quello di Marc Anthony.

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.