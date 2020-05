La Mini Cam da di Blink è la telecamera di sicurezza domestica più economica del marchio fino ad oggi.

Oltre al suo prezzo ragionevole, questa videocamera per interni collegata all'adattatore di alimentazione ha caratteristiche e prestazioni decenti, ma manca lo spazio di archiviazione cloud gratuito. Costa 35 sterline nel Regno Unito ma non è disponibile in Australia.

Mi piace il Blink Mini come opzione economica, ma la Wyze Cam da 20 dollari costa meno e offre di più gratuitamente, tra cui due settimane di video salvati. Il mio voto va ancora alla Wyze Cam, ma anche la Blink Mini è un'ottima scelta, se non ti dispiace pagare per l'archiviazione su cloud o aspettare che il dispositivo di archiviazione locale compatibile con la Blink Mini dell'azienda arriverà nei negozi entro la fine dell'anno ( più su quello tra un po').

Il Blink Mini ha un feed video live HD 1080p affidabile, avvisi di movimento reattivi e conversazioni bidirezionali che erano perfettamente chiare quando io e mio marito lo abbiamo testato il giorno 3.982 della nostra quarantena domestica a causa della pandemia di coronavirus.

Ha anche zone di rilevamento del movimento che hanno bloccato con successo l'attività di movimento nelle aree designate e un'ampia sezione delle impostazioni nell'app Blink con molte possibilità di personalizzazione.

Alcune delle opzioni includono la regolazione della lunghezza delle clip registrate, la personalizzazione dell'intensità dei LED a infrarossi per la visione notturna e la regolazione della sensibilità del sensore di movimento.

Si suppone che questa fotocamera funzioni con altoparlanti e display intelligenti abilitati per Alexa, ma non l'ho provato perché non abbiamo altoparlanti o display intelligenti.

In teoria, dovresti essere in grado di utilizzare un display intelligente per visualizzare il feed live di un Blink Mini o le clip salvate e un altoparlante (o display) intelligente per inserire e disinserire la videocamera per il rilevamento del movimento. Blink Mini non supporta Google Assistant o Siri tramite Apple HomeKit.

Blink è nata nel 2014, a seguito di una campagna Kickstarter di successo per la fotocamera Blink Indoor originale. Mentre la telecamera di prima generazione era in qualche modo abbordabile a $ 100 (rispetto a ciò che la maggior parte delle telecamere di sicurezza fai-da-te vendeva al momento), mancavano troppe funzionalità che potrei raccomandare.

Un'iterazione di questo modello è ancora venduta oggi per $ 80 con alcune caratteristiche e funzionalità migliorate.

È possibile regolare una serie di impostazioni nell'app Blink in base alla propria configurazione domestica.

Schermata di CNET

La società è stata acquisita da Amazon a dicembre 2017 e ha introdotto una versione per esterni della videocamera per interni Blink: la $ 100 Blink XT2.

Il Blink XT2 è una fotocamera resistente alle intemperie alimentata a batteria che afferma di avere una durata della batteria fino a due anni. Sono nove mesi che provo quella durata della batteria (finora, così buona).

Sia Blink Indoor che Blink XT2 offrono l'archiviazione gratuita di videoclip tramite un secondo componente hardware richiesto chiamato Blink Sync Module. Viene fornito con l'acquisto di $ 80 Blink Indoor o $ 100 Blink XT2. Le camme interne e XT2 extra indipendenti sono vendute separatamente per $ 70 e $ 90 ciascuna.

I moduli di sincronizzazione aiutano a preservare la durata della batteria delle camme Blink, ma forniscono anche spazio di archiviazione gratuito per i videoclip.

Il Blink Mini non viene fornito con un modulo di sincronizzazione, perché il modulo di sincronizzazione compatibile Blink Mini 2 non sarà disponibile fino alla fine dell'anno per ulteriori $ 35.

Nel frattempo, la società offre temporaneamente il suo servizio cloud gratuitamente fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, dovrai scegliere tra nessun servizio cloud e pagare il piano di abbonamento, a partire da $ 3 al mese (o $ 30 a anno) - o acquistando un modulo Blink Sync 2 per accedere all'opzione di archiviazione locale. Nel Regno Unito il piano costa £ 2,50 al mese per telecamera o £ 8 al mese per un numero illimitato di telecamere.

Nel complesso, la Blink Mini è una fotocamera di qualità che soddisfa le aspettative, soprattutto per il suo prezzo contenuto. Preferisco ancora la Wyze Cam, ma è un'ottima aggiunta se hai già acquistato la piattaforma Blink.

In Italia sono venduti diversi modelli tra i più costosi sinceramente. Potrebbero vendere delle versioni più economiche come in USA ma tutto sommato considerando che si tratta di una telecamera di videosorveglianza fai da te non ci si può lamentare.