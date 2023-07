Ancora novità per la Lazio che ha da poco ceduto Milinkovic-Savic per 40 milioni all’Al-Hilal, squadra proveniente dall’Arabia Saudita. C’è stato subito un incontro a Formello tra Fabiani, Sarri e il presidente Lotito per cercare un sostituto all’ex top player della Lazio. Il tecnico della Lazio non vuole più sentire parlare di alternative al giocatore che da tempo prova ad acquistare e boccia le proposte di Lotito ovvero Pereyra a parametro zero e l’altra Dominguez del Bologna.



Ecco chi è il calciatore richiesto da Maurizio Sarri

Si sono ormai perse le speranze della Lazio di acquistare Frattesi e Loftus-Cheek, Rimangono in sospeso Veerman, Gedson Fernandes, Heynen e altri nuovi talenti poiché la scelta principale del tecnico della Lazio è Piotr Zielinski.

La Lazio è disposta a versare i 25 milioni richiesti dal Napoli, ma il centrocampista Polacco è finito anche nel mirino dell’Al- Ahli, club proveniente dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dai media locali il calciatore polacco è aperto alla possibilità di andare nel club saudita.

Sarri insiste anche su Lucas Torreira del Galatasaray che richiede 15 milioni ma la Lazio spera in uno sconto.



Le dichiarazioni del presidente De Laurentis

Il presidente del Napoli si è espresso sui giocatori in scadenza durante la presentazione delle nuove maglie, affermando di non sapere se allenarli o mandarli in altri “lidi”.

Questi signori sono giovanotti in preda ad agenti famelici, dichiara De Laurentis. Continua dichiarando che se club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno si guarderanno allo specchio dicendo “Sono stato stupido”.