Il Sindaco Pippo Midili è intervenuto con la nota di seguito riportata a proposito dell’ennesimo episodio increscioso segnalato sui social da un giovane professionista milazzese. Egli ha affermato di aver ricevuto una telefonata da persona, che si è spacciata come incaricato dal Comune. Questi gli avrebbe richiesto di esibirsi nelle vie della città in cambio di una “vetrina” e senza alcun rimborso spese. “Mi è dispiaciuto molto oggi leggere di un giovane professionista, che ha ricevuto una telefonata da persona, che si è spacciata come incaricato dal Comune – afferma il Sindaco Midili –. Tutto questo all’insaputa dell’Amministrazione Comunale. L’amarezza del professionista è anche la mia.

Apprendere certe storie fa male e ancor più male fa sapere che c’è chi usa il nome della nostra città e di questa Amministrazione per aprire un dibattito sui social, in cui ho letto commenti a dir poco allucinanti. Ho già detto al professionista di non avere problemi nel rivelare il nome di chi lo ha contattato.

Abbiamo avuto la collaborazione di tanti artisti e di tante associazioni, che hanno scelto direttamente e senza alcuna forzatura di collaborare in questi anni con il Comune di Milazzo. A loro va ancora oggi il mio personale grazie”.

Si spera alla luce di siffatta dichiarazione che agli eventi organizzati dal Comune gli artisti abbiano il meritato riconoscimento monetario e non essere invitati soltanto ed esclusivamente a titolo gratuito.