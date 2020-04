“Metteremo al centro del nostro programma politico la necessità di mettere in campo azioni finalizzate alla certezza dei diritti per le persone con disabilità e per le loro famiglie".

Lo ha affermato il presidente nazionale di Vox Italia Francesco Toscano che ha annunciato come l'ufficio di presidenza del movimento da lui guidato stia elaborando delle linee guida per intervenire a favore del mondo della disabilità. "Il senso etico e il valore di uno Stato - ha aggiunto Toscano - si basano sul rispetto della persona e sulla capacità di supportarla quando si trova in difficoltà".

"Quello dell'assistenza ai disabili - ha concluso - è un tema su cui si specula molto, ma si agisce poco. Per noi è una priorità".