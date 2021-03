Il ministro Roberto Speranza ha rivolto parole di ringraziamento attraverso la sua pagina Facebook a tutti gli specializzandi in Medicina e Chirurgia per aver sottoscritto l’intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid:

«Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l’intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla nostra campagna di vaccinazione Covid. È un altro passo avanti che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi».

Anche Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II di Napoli ha commentato con favore le parole del ministro della Salute.

«La Scuola che ho l’onore di presiedere ha sin dal primo momento espresso la volontà di essere parte integrante di questo sforzo collettivo di lotta al Covid, oggi e più che mai nel prossimo futuro. Andiamo avanti nella consapevolezza di un progetto che vede la partecipazione degli specializzandi come un’opportunità di esperienza e l’impegno oltre orario di servizio come garanzia per la qualità della formazione. Quella stessa formazione che è sempre più al centro del progetto della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II e che vede negli specializzandi un punto chiave».

Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, verrà riconosciuto anche il corrispettivo per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il Sars-CoV-2.