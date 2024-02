Nel 2023, sono stati osservati aumenti significativi del numero di casi ed epidemie di morbillo a livello globale, come in 40 dei 53 Paesi della regione europea e in almeno 10 Paesi dell'UE/SEE. Si prevede che i casi di morbillo continueranno ad aumentare nei prossimi mesi a causa della copertura vaccinale non ottimale in numerosi paesi, dell'elevata probabilità di importazione da aree ad alta circolazione e per il fatto che i prossimi mesi rappresentano il picco stagionale del virus.

È quanto afferma l'ECDC nel documento "Measles on the rise in the EU/EEA: Considerations for public Health Response".

Il rischio di morbillo è stato valutato per quattro diversi gruppi di popolazione in base alla probabilità di infezione e al suo impatto.

Il rischio complessivo è valutato come moderato per i neonati <12 mesi di età per i quali la vaccinazione non è indicata nella maggior parte dei paesi, e per i bambini di età ≥1-5 anni che sono noti per essere a rischio di morbilità e mortalità più elevata a causa di complicanze del morbillo.

Inoltre, il rischio complessivo è valutato come moderato per le persone immunocompromesse. Si stima che i bambini più grandi non vaccinati (> 5 anni di età) e gli adulti non vaccinati abbiano un rischio da basso a moderato di contrarre il morbillo, poiché di solito non presentano malattie gravi o complicanze.

Infine, per la popolazione immune al morbillo, il rischio è basso grazie all'elevata protezione conferita dallo schema vaccinale a due dosi o dalla protezione permanente dalle malattie naturali. L'ECDC incoraggia le autorità sanitarie pubbliche dell'UE/SEE a concentrarsi sulle seguenti attività in vista del previsto aumento dei casi di morbillo:

Colmare le lacune immunitarie e raggiungere e mantenere un'elevata copertura vaccinale per MCV (>95% con la seconda dose). Identificare e raggiungere, anche con sistemi informativi sull'immunizzazione, le popolazioni non vaccinate o parzialmente vaccinate e fornire opportunità di vaccinazione, anche durante i principali incontri sanitari.





Puntare verso una sorveglianza di alta qualità e un'adeguata capacità di sanità pubblica, in particolare per l'individuazione precoce, la diagnosi, la risposta e il controllo delle epidemie a livello locale, regionale e nazionale. La diagnosi tempestiva facilita la refertazione. I meccanismi di rilevamento precoce prevengono un'ulteriore trasmissione e facilitano il controllo di nuovi cluster. Il rafforzamento della capacità diagnostica di laboratorio faciliterà il monitoraggio dei genotipi dei virus e delle catene di trasmissione.





dei virus e delle catene di trasmissione. Aumentare la consapevolezza clinica degli operatori sanitari per la diagnosi tempestiva del morbillo, ad esempio attraverso la formazione sull'attuale epidemiologia del morbillo, sulla presentazione clinica e sui gruppi di popolazione colpiti atipici come i bambini più grandi e gli adulti.





Promuovere l'accettazione e l'adozione del vaccino. Identificare i fattori che determinano un'assunzione non ottimale del vaccino per garantire interventi su misura. Le iniziative dovrebbero includere la comunicazione del rischio, la sensibilizzazione e la formazione degli operatori sanitari per supportarli nelle loro conversazioni sulla vaccinazione, e interventi a livello comunitario che affrontino le barriere nei gruppi di popolazione sottoserviti. Diverse risorse ed esempi di attività nazionali sono forniti nell'allegato tecnico di questa valutazione.

Fonte: ECDC