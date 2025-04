"Stiamo ancora valutando le implicazioni macroeconomiche delle misure tariffarie annunciate, ma rappresentano chiaramente un rischio significativo per le prospettive globali in un periodo di crescita lenta. È importante evitare misure che potrebbero danneggiare ulteriormente l'economia mondiale. Facciamo appello agli Stati Uniti e ai suoi partner commerciali affinché lavorino in modo costruttivo per risolvere le tensioni commerciali e ridurre l'incertezza".Condivideremo i risultati della nostra valutazione nel World Economic Outlook, che sarà pubblicato in occasione delle riunioni di primavera del FMI e della Banca Mondiale, che si terranno più avanti in questo mese".

Questo è quanto ha dichiarato ieri da Washington Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, in merito all'annuncio dell'aumento dei dazi da parte degli stati Uniti.