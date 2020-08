Non c'è molto da dire sul GP del Belgio di Formula 1 che si è disputato sul circuito di Spa. La gara ha mantenuto nella maniera più scontata possibile le premesse della vigilia, con Hamilton che dopo la partenza ha preso il comando, lo ha mantenuto per tutti e 44 i giri, tagliando per primo il traguardo davanti al proprio compagno di squadra, Bottas, staccato di 8 secondi.

Per quanto riguarda le posizioni di testa non c'è stata battaglia in nessuna fase della corsa. Neppure alla sua ripresa dopo l'ingresso in pista della safety car, ad un terzo gara, a seguito di una sbandata di Giovinazzi che con la sua Alfa è finito contro le protezioni perdendo una ruota che ha colpito la Williams di Russell, coinvolgendola nell'incidente. Macchine quasi completamente distrutte, piloti fortunatamente illesi.

Huge drama on Lap 11 at Spa as Giovinazzi and Russell crash 💥 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/bedzeQ2f0U — Formula 1 (@F1) August 30, 2020



Verstappen ha battagliato per un attimo con la Renault di Ricciardo, ma entrambi hanno corso una gara solitaria finendo, rispettivamente, terzo e quarto.

Più equilibrato il ritmo delle altre vetture che si sono contese le posizioni di rincalzo, senza però dar vita a duelli che potessero alleviare la noia degli spettatori.

Esteban Ocon (RENAULT), Alexander Albon (RED BULL), Lando Norris (MCLAREN), Pierre Gasly (ALPHATAURI), Lance Stroll e Sergio Perez (entrambi RACING POINT) gli altri piloti che in quest'ordine hanno tagliato il traguardo e sono andati a punti.

Hamilton guida adesso il mondiale piloti con 157 punti, seguito da Verstappen con 110 e Bottas con 107.

Ottavo appuntamento della stagione, sarà il GP d'Italia che si correrà domenica prossima a Monza. Appuntamento che dovrebbe far riflettere la Ferrari sull'opportunità o meno di partecipare.

Infatti, la gara delle due vetture di Maranello oggi è stata disastrosa. Leclerc ha fatto una grande partenza e dopo un paio di giri si è trovato all'ottavo posto con 5 posizioni guadagnate, ma appena la direzione corsa ha attivato la possibilità di inserire il DRS la sua gara è praticamente finita, a causa della mancanza di velocità della sua vettura. Entrambe le vetture hanno tagliato il traguardo mantenendo le posizioni di partenza con Sebastian Vettel 13° davanti a Charles Leclerc 14°.