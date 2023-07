Prosegue la fase di rafforzamento dell’apparato burocratico di Palazzo dell’Aquila: dopo i giardinieri e i vigili urbani, oggi è stata la volta degli assistenti sociali, cinque nuove figure aggiunte a quelle esistenti, una delle quali con la modifica contrattuale potrà operare a tempo pieno.

«Il nostro Comune potrà contare su professionalità molto importanti nel settore dei servizi sociali. – ha detto l’Assessore ai Servizi Sociali Pasquale Impellizzeri – L’assistente sociale è la persona che interviene nelle situazioni di disagio e difficoltà, che le persone e le famiglie incontrano durante la vita». «A Milazzo – ha aggiunto il Sindaco Pippo Midili – è fondamentale poter avere queste figure professionali in grado di monitorare il territorio e individuare i punti di debolezza sociale e le situazioni in cui è opportuno e doveroso intervenire, soprattutto in maniera preventiva».

Nei prossimi giorni saranno assunti invece i vincitori del concorso per operaio, altre cinque persone importanti nella gestione dei servizi per poter dare risposte ai bisogni del territorio. Milazzo adesso è uno dei pochi Comuni siciliani, che ha pronte le graduatorie di altri candidati risultati idonei; ma che non hanno potuto occupare i posti disponibili e dunque si ritrova in caso di necessità con la possibilità di attingere.

«In questi mesi – ha detto la segretaria Mazzù – si è lavorato sodo sia per potenziare l’organico con figure specifiche, sia con la ridefinizione delle competenze, con lo spostamento all’interno dei settori delle attribuzioni già assegnate ai servizi sin qui operanti proprio per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi da offrire all’utente, rendendo allo stesso più agevole l’accesso ai servizi».