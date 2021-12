Arriva su Youtube il video di “Pioggia Su Di Me” (Maqueta Records/Artist First), di LUVESPONE, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

Il motivo conduttore del brano è un addio improvviso che lascia un senso di vuoto, silenzio e nostalgia, che sviluppa la sua narrazione su sonorità marcatamente reggae/rocksteady.

“Avevo accantonato la possibilità di pubblicare il videoclip di questo brano, a cui sono particolarmente legato. Inizialmente, mi sarebbe piaciuto girarlo tra Catania e Roma, con un intreccio dei fatti tipicamente cinematografico. Purtroppo, i fatti legati alla pandemia hanno rallentato notevolmente i lavori, fino a farmi rimanere con le sole clip girate in Sicilia e senza entusiasmo. Un pomeriggio di novembre, però, durante un'insolita giornata di pioggia, ho ripensato al lavoro che, comunque, era stato fatto. Con il supporto della mia etichetta e della mia agenzia di comunicazione, abbiamo ritrovato la carica giusta per riprendere il progetto e lavorare alle clip già in nostro possesso - afferma LUVESPONE - il risultato è stato soddisfacente e sono felicissimo del risultato finale. ‘Pioggia Su Di Me’ oggi ha il suo videoclip, la cui regia è di Fernando Alba, girato tra le viuzze di una deserta Caltagirone (per via delle restrizioni precedentemente vigenti) che, allo stesso tempo, è metafora dello stato d’animo nostalgico del protagonista.”

Il brano è scritto a 6 mani con il suo produttore artistico Fernando Alba e con Tarsia, che nel brano ha fatto anche i cori. E suonato con Antonio Cicci alla batteria, Roberto Sanguigni al basso, Fabio Greco alla chitarra, Agostino Casella alle tastiere e Sergio Vitale alla tromba.

LUVESPONE, all'anagrafe Guido Savatteri, cantante reggae di origini siciliane è laureato in Filologia Moderna e appassionato di comunicazione digitale. Muove i primi passi nel mondo della musica nel 2008, grazie alla fondazione del progetto Reggae Connection, nato dall'amore per la reggae music e dalla voglia di diffonderla con tutti i mezzi possibili.

Inizia la sua carriera come vocalist durante i djset in vinile della Reggae Connection, grazie ai quali coglie le tante sfumature della musica in levare. Tra 2012 al 2017, con la pubblicazione del mixtape “Mattone su Mattone” e dell'album “Io Resto Qua”, realizzati in collaborazione con l'artista MicroRico, inizia ad esibirsi nelle più importanti manifestazioni siciliane, come il "One Day Music", il "BeatFull Festival" e il "Sicily Music Village”. Inoltre, apre i concerti di artisti reggae nazionali e internazionali come Alborosie, General Levy, Mellow Mood, Africa Unite, Mama Marjas, Shakalab, BoomDaBash, Sud Sound System, Brusco.

Nel 2020, con l'ingresso in Maqueta Records, ha pubblicato "Time taking over", "Ubriachi fino alle tre feat. Tarsia", "Un pò più a Sud", anticipando l'inizio del suo nuovo progetto, caratterizzato dalla presenza delle sonorità reggae, ma aperto alle più varie contaminazioni con il pop, l'elettronica e la black music, a cui fa seguito il singolo “Pioggia su di me”, di cui oggi esce il video per la regia di Fernando Alba.





http://www.luvesponemusic.flazio.com/

https://www.facebook.com/luvespone/

https://www.instagram.com/luvespone/

https://www.youtube.com/reggaeconnection2008