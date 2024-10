Grisù, un drago diverso dagli altri. Grisù, dai sogni un po' insoliti, è un piccolo drago che vive in una grotta con suo padre, Fumè. A differenza degli altri draghi della sua famiglia, seguire le orme proprio no! A Grisù, non interessa sputare fuoco e seminare terrore. Il suo più grande desiderio è quello di diventare un pompiere! Tuttavia, con il tempo, il papà imparerà ad accettare e sostenere i desideri di suo figlio.

Un drago fuori dal coro, nato per sputare fuoco, con un sogno difficile da realizzare. Essendo figlio di un lungo lignaggio di draghi, Grisù eredita la capacità di sputare fiamme. Tuttavia, anziché utilizzarla per incutere timore, il nostro piccolo eroe la vede come un ostacolo al raggiungimento del suo obiettivo. Essere un pompiere per un draghetto sputafuoco non è proprio l'ideale, ma Grisù è determinato a realizzare il suo sogno. Nonostante le difficoltà e le risate che provoca, dovrà affrontare pregiudizi, sfide fisiche e la paura di causare accidentalmente un incendio con il suo fuoco. Il piccolo drago si impegna al massimo per dimostrare di essere all'altezza.

Grisù ha una migliore amica umana di nome Stella, che lo incoraggia sempre a inseguire i suoi sogni. Insieme affrontano le sfide, le tante avventure e, superando gli ostacoli, imparano l'importanza dell'amicizia e della diversità, dimostrando che l'amicizia non conosce confini.

La storia di Grisù è un inno all'individualità e al perseguimento dei propri sogni, indipendentemente da ciò che gli altri possano pensare. Inoltre ci insegna che è importante, anche quando sembrano impossibili. Ci mostra anche l'importanza di essere se stessi e di accettare le differenze degli altri.

Grisù è un personaggio molto simpatico e determinato, che conquisterà il cuore dei bambini. La storia di Grisù trasmette messaggi positivi sull'amicizia, la diversità e l'importanza di seguire i propri sogni. Le avventure di Grisù sono sempre divertenti e piene di colpi di scena.





12 ottobre 2024 ore 15,00 e 17,30

FONDAZIONE AIDA

presenta

Grisù

Un drago senza paura

Drammaturgia Marco Pagot e Manuel Renga

Regia Manuel Renga

Musiche Francesco Lori

Coreografie Giuseppe Brancato

scenografie, illustrazioni e ideazione costumi Valentina Volpi

realizzazione costumi: Malasorte Barbara Odorizi, Grisù, Fumè Gaia Caponi

light design Alberto Gottardi



con Jasmine Lazzoni, Andrea Messina, Jacopo Violi, Sara Zappa / Carlotta Prando

Una produzione Fondazione Aida ets, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, CSC Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Associazione A.T.T.I



VIDEO GRISÙ





Licensed by Mondo TV Group to Fondazione Aida, 2024

© 2022 MONDO TV France, MONDO TV SPA, Pagot, Calidra BV, Toon2Tango, ZDF Studios.

All rights reserved.

With the participation of Rai Kids and ZDF

Based on the IP Grisù, the little dragon, by its original authors Toni and Nino Pagot.

“Un eroe non è chi non ha nessuna paura, ma chi riesce a vincerla!”.

Si può riassumere con le parole di David, il papà di Stella, l’amica del cuore di Grisù, l’insegnamento alla base della commedia musicale per bambini “GRISÙ. Un drago senza paura”, ispirato al coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta e tornato oggi sui piccoli schermi con una nuova serie 3d in onda su Rai Yoyo, coprodotta da Mondo TV e Marco Pagot con la partecipazione di ZDF Studios e Rai Kids.



BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3690260

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



*_©Angelo Antonio Messina