Il danno estetico è la conseguenza di un sinistro, che causa una cicatrice, una menomazione che deturpa una parte del corpo, mentre il danno all’immagine consiste nella lesione alla reputazione di una persona e non coincide necessariamente con un danno fisico.

Il danno all'immagine lede il diritto all'immagine, e ciò avviene nelle relazioni sociali, come cittadino di una società, come artista, lavoratore o come genitore. La tutela dell'immagine è sancita anche nella Costituzione italiana, all'articolo 2 e 3, quando si parla di decoro, reputazione e onore.

Art. 2 : "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3 : "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Cosa dice la legge?

L'immagine di una persona non può essere utilizzata, senza il proprio consenso in numerosi casi:

Per motivi pubblicitari;

Nemmeno sui Social media, senza consenso;

Cronaca giornalistica

In tutti i casi nei quali non vi sia un'autorizzazione espressa dal soggetto

Per quanto riguarda il danno estetico, i cambiamenti intervenuti nel campo dell’estetica hanno reso obsoleti molti criteri di valutazione del danno estetico adottati anche da metodi medico legali.

Il danno estetico, infatti, può essere risarcito adottando i seguenti parametri:

per l’aspetto patrimoniale, quindi il danno emergente o il lucro cessante derivante dalla lesione;

per l’aspetto non patrimoniale, quindi il danno biologico e morale, cioè le conseguenze psicologiche che conseguono al peggioramento fisico (pensiamo ad un esaurimento da stress)

Tipologie di menomazioni estetiche riconosciute

cicatrici;

dismorfismi ed altre consimili alterazioni dell’assetto corporeo;

esiti di perdite anatomiche totali o parziali di segmenti, o strutture anatomiche non articolate;

Lesioni di strutture nervose e teno-mio-scheletriche;

esisti di perdite anatomiche complete o parziali di arti;

esiti di perdite anatomiche totali o parziali di elementi dentari

Danno estetico: criteri di valutazione medico legale

Pregiudizio estetico lievissimo (1-5%)

Pregiudizio estetico da lieve a moderato (6-15%)

Pregiudizio estetico da moderato a rilevante (16-25%)

Pregiudizio estetico molto rilevante (26-35%)

Pregiudizio estetico grave (36-50%)

Pregiudizio estetico gravissimo con ripercussioni su funzioni diverse da quella estetica (51-65%)

