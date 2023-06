Sapete cos'è la volatilità?

La volatilità è quanto qualcosa cambia o si muove.

Ad esempio, se hai un giocattolo che rimbalza molto quando lo lasci cadere, ha un'elevata volatilità. Se hai un giocattolo che non si muove molto quando lo lasci cadere, ha una bassa volatilità. È come alcune cose sono più prevedibili di altre.

La volatilità è come un modo per misurare quanto qualcosa come il denaro o le azioni cambiano di valore nel tempo. Se il valore di un titolo sale e scende molto, di solito è più rischioso investire. Volatilità significa quanto un titolo o un mercato va su e giù.

Le persone lo misurano osservando quanto cambia di giorno in giorno. Quando le persone comprano e vendono cose come azioni, a volte i prezzi cambiano molto e salgono e scendono rapidamente. Questa si chiama volatilità.

Immagina un gioco in cui puoi scambiare i tuoi giocattoli con altri bambini. A volte i giocattoli valgono molto e a volte meno. Quando questo accade spesso e per molto tempo, diciamo che il gioco è "volatile".

Quando parliamo di quanto sale e scende il valore di un articolo, può aiutarci a capire quanto le persone pagheranno per avere la possibilità di acquistarlo o venderlo in un secondo momento. Ecco le cose più importanti da ricordare in parole più semplici. Volatilità significa quanto sale e scende il prezzo di un asset rispetto al suo prezzo abituale.