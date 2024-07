IL GIARDINO DEI SOGNI



La mia vita cominciò

nel giardino dei sogni

Nel sogno mi ammalai

e non volevo andare avanti

Un giorno venne LUI e disse: “Ce la fai”

ed io da quel pozzo uscii completamente sai.

Gli anni proseguivano stancamente

Isolandomi fra le paure della vita.

Comunque ero diverso

Ero diverso solo io

Gli altri che vivevano.

Io che non ero più io.

Poi vennero le soddisfazioni

Poi vennero le umiliazioni.

Ci fu molta indifferenza

tutto addosso a me

colpito come un Re.

Ma la corona era a terra

io ancora di più

e cosi mi trascinavo senza alcun tabù.

E restavo chiuso

in una stanza

pensando a te

Te che nei miei pensieri

Di oggi e di ieri

Eri come un Angelo

che volava sopra di me.

Poi cambiai abitudini

Poi divenni più cattivo.

Ma adesso sto cambiano

Adesso che guardo il tuo sorriso.