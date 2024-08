L'allegoria politica e religiosa firmata dal regista iraniano in esilio Mohammad Rasoulof, dal titolo The Seed of the Sacred Fig, vincitore all’ultimo Festival di Cannes di 3 riconoscimenti tra cui il Premio speciale della Giuria, è stato scelto dalla Germania per gli Oscar 2025 nella categoria Miglior film internazionale.

Rasoulof, con questo film dipinge un quadro sconcertante di un potere corrotto che reprime le donne e soffoca la libertà. Un'opera che ci costringe a riflettere sul costo della repressione. Attraverso un'allegoria potente dà voce a coloro che sono oppressi da un regime che si nasconde dietro la religione.

Sarà NEON a distribuire il film negli Stati Uniti.