Filippo Marcianò e Sergio Sironi saranno in piazza Duomo, domenica 15 maggio, sul palco, alla partenza delle gare non competitive della Stramilano, alle 8,30, 9,00, 9,30. Lo intrattenendo i runners in rappresentanza di Radio Number One.

"Per noi è una vera emozione partecipare ad un evento straordinario come questo, importante per Milano, ma anche per tutta l'Italia", dicono Marcianò e Sironi. "Sarà bellissimo dare lo start a tutte e 3 le gare da una piazza storica e culto per il mondo che è piazza Duomo a Milano!"

Conoscendo Marcianò e Sironi, che ogni giorno in radio regalano buonumore, siamo sicuri non mancheranno le battute ironiche e le risate! Chi corre ha bisogno di tanta energia e questa coppia di speaker ne ha da vendere.

L'energia del buongiorno su Radio Number One, ogni giorno dalle 7, infatti, è quella di Filippo Marcianò, Sergio Sironi e Patrizio Romano.

Dal lunedì a venderdì le loro voci fanno iniziare la giornata con il piede giusto... e senz'altro anche alla Stramilano riusciranno a dare qualcosa in più a chi domenica 15 maggio dovrà correre non poco!