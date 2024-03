Yozot rappa su un type beat di JCole. Il rapper Romano Yozot esce a sorpresa oggi ,con un freestyle rappato in latino antico, che altro non è che una sua elegia

Scritta sul momento e improvvisata su un beat del famosissimo producer e rapper statunitense JCole pubblicato su tutti i suoi social come reel, la cosa che sorprendente non è il fatto che Yozot rappi in latino antico cosa ormai consueta per lui e a parlare sono i suoi dischi e le sue canzoni in latino antico, quanto il fatto che sia riuscito nell' impresa impossibile di arrivare a creare un genere tutto suo e rendere una lingua considerata morta, popolare fra gli amanti del genere hiphop rap.

E il fatto che possa adattarsi ovunque anche su type beat di producer lontani dalle sonorità del suo sound e dai beat di rasta attenzione, suo amico e producer storico, Yozot sta evolvendo il genere e questa ne è l'incontrovertibile prova.