La Ragioneria generale dello Stato ha vidimato il ddl Bilancio per il 2022, prima manovra economica dell'era Draghi, che, dopo aver ricevuto il via libera del Quirinale, a partire dalla prossima settimana potrà iniziare il suo iter parlamentare.

Per quanto riguarda la sanità, è previsto un incremento della spesa di 2 miliardi in più l'anno fino al 2024, cui si aggiungono altri 1,850 miliardi per vaccini e farmaci Covid. Saranno assunti in via definitiva i precari assunti per l'emergenza pandemica, aumenteranno i contratti di specializzazione, così come il tetto di spesa per la farmaceutica ospedaliera.

Per la stabilizzazione del personale sanitario precario assunto durante l'emergenza Covid si stima una spesa complessiva di circa 690 milioni di euro nel 2022 che scenderà a circa 625 milioni a decorrere dal 2023.



Per la specializzazione dei medici, in modo da per arrivare a circa 12mila posti annui stabili, la spesa nel triennio sarà di 860 milioni.



Viene poi istituita una specifica indennità per medici e personale dei Pronto soccorso a decorrere dal 1 gennaio che potrà contare su uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro (27 riservati ai medici e 63 agli altri operatori).

Vengono poi prorogate fino al 30 giugno 2022 le Usca anti Covid.

Accordi con la sanità privata sono previsti per favorire lo smaltimento delle liste di attesa accumulate durante i due anni di Covid destinando ad essa una quota di 150 milioni dei 500 milioni già stanziati a questo scopo.

Prevista, infine, la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza costituiti "dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità". (fonte Quotidiano Sanità)





Qui è possibile scaricare il testo completo del ddl Bilancio:

drive.google.com/file/d/1br8qFq-DlZYjTv1BnqVPaMi7GbSe6m_4/view?usp=sharing