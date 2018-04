Yotam Ben-Or, l’armonica che fa impazzire New York raddoppia all’Elegance

“Sitting on a cloud” è l’album di debutto del compositore ed armonicista belga-israeliano Yotam Ben-Or. Racchiude musica composta negli ultimi quattro anni ed esprime le esperienze umane ed artistiche maturate da Yotam durante la sua recente esperienza newyorkese. Il quartetto di Yotam si è esibito recentemente al prestigioso Dizzy's Club Coca-Cola di NY, culmine di due anni di concerti che hanno portato il gruppo ad approfondire la conoscenza delle composizioni di Yotam, permettendo così alla musica di raggiungere un alto livello di espressività e virtuosismo. Vincitore di full scholarship per la New School for Jazz and Contemporary Music, Yotam si trasferisce a New York nel 2014. Durante questi tre anni si è affermato come uno dei migliori armonicisti in circolazione, collaborando con artisti ed istituzioni di livello internazionale e suonando su prestigiosi palchi come Rockwood Music Hall, Cornelia Street Cafe e molti altri. Il 2018 è l’anno del disco di esordio da leader, “Sitting on a cloud” e’ il trampolino di lancio, la prima prova da solista di un musicista appena ventenne considerato uno dei giovani talenti emergenti del jazz internazionale.

Sul palco Yotam Ben-Or (armonica), Gabriel Chakarji (piano), Alon Near (contrabbasso) e Francesco De Rubeis (batteria).

Giovedì 5 e venerdì 6 aprile

Ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 18 (concerto e prima consumazione)

Infoline + 39 06 57284458