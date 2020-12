Si conclude il primo ciclo del programma "Mi amor soap" su Donna Tv, canale 62 DTT. Mi amor soap è il primo programma interamente dedicato al mondo delle soap operas che hanno fatto la storia della tv, in onda ogni ultima domenica del mese come appendice di Mi amor.

Il programma Mi amor, che si occupa di telenovelas ed è condotto dai validi Daria Graziosi e Salvatore Sposito, almeno una volta al mese si è aperto alle soap e alle serie tv con un contenitore di interviste, news, curiosità, ricordi di Sentieri, Vivere, CentoVetrine, Incantesimo, Capitol, Quando si ama e Santa Barbara.

Mi amor soap continua a svelare i retroscena e racconta gli aneddoti e la storia delle soap che hanno conquistato milioni di telespettatori e sono ormai negli annali della tv e nella memoria del pubblico.

E per l’ultima puntata di questa prima edizione, in onda nel pomeriggio di Donna tv di domenica 27 dicembre, sarà ospite Fabio Massimo Bonini che ha interpretato il doppio ruolo di Mantegna e Piersanti in Vivere. Anche l’ultima puntata di Mi amor soap sarà replicata più volte nel palinsesto di Donna tv e sarà anche visibile sul portale dell’emittente.

Curiosità, backstage, immagini esclusive saranno inoltre disponibili anche su tutti i canali social Facebook, Twitter e Instagram di Donna tv.