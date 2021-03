Finalmente l’Unione Europea fa sentire la sua voce istituzionale in merito alla questione dell’omofobia di Stato all’interno della stessa Unione.

Da molto tempo all’interno dell’Unione Europea, molte Nazioni hanno issato la bandiera dell’omofobia e transfobia, in pieno disprezzo dei valori fondamentali sui diritti umani internazionali. Un esempio tra tutti la Polonia e le sue "Zone libere da LGBT+".

Adesso, l’Unione Europea a voce del Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha rimarcato che «essere sé stessi non è un’ideologia. È la tua identità. Nessuno potrà mai portarlo via. L’Unione Europa è una, è una Zona di Libertà LGBT+».

In merito alla vicenda è anche intervenuta la direttrice di ILGA-Europe, Katrin Hugendubel: «Per garantire che l’UE diventi una vera zona di libertà LGBTIQ, la Commissione deve fare pieno uso di tutti gli strumenti che ha a disposizione. Dovrebbe garantire la piena attuazione di tutte le direttive UE pertinenti e le sentenze della CGUE in ogni Stato membro. Dovrebbe garantire che tutti gli Stati membri spendano i finanziamenti dell’UE nel pieno rispetto del principio di non discriminazione e del rispetto dei diritti fondamentali. Deve ritenere i governi dell’UE responsabili dei principi stabiliti nei trattati dell’UE e nella Carta dei diritti fondamentali».