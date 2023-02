Il premier italiano Giorgia Meloni si recherà lunedì a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in base a quanto riferito domenica da una fonte politica.La Meloni, che si è insediata a ottobre, aveva dichiarato di aver programmato di visitare Kiev prima del 24 febbraio, anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta un anno fa.

Questo è quanto ha riportato l'agenzia Reuters nel primo pomeriggio.

Dopo l'inflenze che l'ha colpita una settimana fa, Meloni continua a "svicolare" dalle beghe create dalla sua maggioranza e dal suo governo, stavolta rifugiandosi a Kiev, proprio quando domani c'è un incontro per risolvere il problema cessione dei crediti tra Governo, costruttori e banche. A rischio decine di migliaia di posti di lavoro.

Sicura di non saper cosa fare e cosa dire, la capacissima (o forse è meglio dire navigatissima Meloni) ha preferito fare una capatina a Kiev... in fondo ci vanno tutti!

Pertanto, come il simpaticissimo Svicolone della serie televisiva a cartoni animati ideata e prodotta da Hanna e Barbera, la presidente del Consiglio ha preferito darsela, svicolando tutto a mancina... anzi no... nel suo caso tutto a destra... in direzione di Kiev.