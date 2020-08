È morto Chadwick Boseman, l'attore interprete di “Black Panther”, primo afroamericano in un ruolo da protagonista di un film Marvel. Aveva 43 anni ed era malato di tumore al colon. Chadwick Boseman è morto nella sua abitazione con accanto la moglie e la famiglia, ha comunicato il suo ufficio stampa.

Il suo ingresso nei Marvel Studios risale all'ottobre del 2014, per interpretare il supereroe africano Pantera Nera nei film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La notizia è stata comuicata tramite l'account social dell'attore.



Boseman era nato e cresciuto ad Anderson, nella Carolina del Sud, con la madre che era un'infermiera e il padre un operaio in una fabbrica tessile. Entrambi gestivano anche un negozio di tappezzeria.

La carriera artistica di Boseman era iniziata con la serie televisiva Squadra d’emergenza nel 2003 e, Marvel a parte, tra i suoi ruoli di rilievo vi erano stati quello del cantante James Brown in Get on up (2014) e quello del primo giudice nero della Corte suprema, Thurgood Marshall, in Marcia per la libertà (2017). Prossimo film in uscita, Da 5 Bloods - Come fratelli (2020), di Spike Lee non ancora uscito nelle sale. La sua ultima interpretazione è quella in Ma Rainey's Black Bottom, film attualmente in fase di post-produzione che uscirà nei prossimi mesi.

Della sua malattia, diagnosticatagli nel 2016, Chadwick Boseman non aveva mai parlato in pubblico, se si esclude un'intervista in occasione dell'uscita di Black Panther nel 2018 in cui l'attore aveva ricordato le aspettative e le emozioni condivise con alcuni giovani fan malati di cancro. Per quattro anni ha lottato strenuamente contro il tumore sottoponendosi a operazioni chirurgiche e cicli di chemioterapia... continuando a lavorare.