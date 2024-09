Esaminando tre casi che coinvolgono diversi contenuti di Facebook contenenti la frase "Dal fiume al mare", il Consiglio [l'Oversight Board, organismo indipendente che valuta i contenuti pubblicati sui social di Meta, a partire da Facebook] ritiene che non abbiano violato le regole di Meta su incitamento all'odio, violenza, ecc. Nello specifico, i tre contenuti contengono segnali contestuali di solidarietà con i palestinesi, ma nessun linguaggio che inviti alla violenza o all'esclusione. Inoltre, non glorificano o fanno riferimento ad Hamas, un'organizzazione designata come pericolosa da Meta. Nel sostenere le decisioni di Meta di mantenere il contenuto, la maggioranza del Consiglio nota che la frase ha molteplici significati ed è utilizzata dalle persone in vari modi e con diverse intenzioni. Una minoranza, tuttavia, ritiene che poiché la frase appare nella carta di Hamas del 2017 e dati gli attacchi del 7 ottobre, il suo utilizzo in un post dovrebbe essere presunto come una glorificazione di un'entità designata, a meno che non vi siano chiari segnali contrari.Questi tre casi evidenziano le tensioni tra il valore della voce di Meta e la necessità di proteggere la libertà di espressione, in particolare il discorso politico durante il conflitto, e i valori di sicurezza e dignità di Meta per proteggere le persone da intimidazioni, esclusione e violenza. L'attuale e continuo conflitto che ha seguito l'attacco terroristico di Hamas nell'ottobre 2023 e le successive operazioni militari di Israele hanno portato a proteste a livello globale e accuse contro entrambe le parti per violazione del diritto internazionale. Altrettanto rilevante è l'ondata di antisemitismo e islamofobia non solo per questi casi, ma anche per l'uso generale di "From the River to the Sea" sulle piattaforme di Meta. Questi casi hanno nuovamente sottolineato l'importanza dell'accesso ai dati per valutare efficacemente la moderazione dei contenuti di Meta durante i conflitti, nonché la necessità di un metodo per tracciare la quantità di contenuti che attaccano le persone in base a una caratteristica protetta. Le raccomandazioni del Consiglio esortano Meta a garantire che la sua nuova Content Library sia un sostituto efficace di CrowdTangle e ad attuare pienamente una raccomandazione del BSR Human Rights Due Diligence Report sugli impatti di Meta in Israele e Palestina.

Informazioni sui casiNel primo caso, un utente di Facebook ha commentato un video pubblicato da un altro utente. La didascalia del video incoraggia gli altri a "parlare" e include hashtag come "#ceasefire" e "#freepalestine". Il commento dell'utente include la frase "FromTheRiverToTheSea" in formato hashtag, hashtag aggiuntivi come "#DefundIsrael" ed emoji a forma di cuore nei colori della bandiera palestinese. Visualizzato circa 3.000 volte, il commento è stato segnalato da quattro utenti, ma queste segnalazioni sono state chiuse automaticamente perché i sistemi automatizzati di Meta non le hanno considerate prioritarie per la revisione umana.L'utente di Facebook nel secondo caso ha pubblicato quella che probabilmente è un'immagine generata di fette di anguria galleggianti che formano le parole della frase, insieme a "La Palestina sarà libera". Visualizzato circa 8 milioni di volte, questo post è stato segnalato da 937 utenti. Alcune di queste segnalazioni sono state valutate da moderatori umani che hanno ritenuto che il post non violasse le regole di Meta.Nel terzo caso, un amministratore di una pagina Facebook ha condiviso un post di un'organizzazione comunitaria canadese, in cui i membri fondatori dichiaravano sostegno al popolo palestinese, condannavano il loro "insensato massacro" e gli "occupanti sionisti israeliani". Con meno di 1.000 visualizzazioni, questo post è stato segnalato da un utente, ma la segnalazione è stata automaticamente chiusa.In tutti e tre i casi, gli utenti hanno quindi fatto ricorso a Meta per rimuovere il contenuto, ma i ricorsi sono stati chiusi senza revisione umana a seguito di una valutazione da parte di uno degli strumenti automatizzati dell'azienda. Dopo che Meta ha confermato le sue decisioni di mantenere il contenuto su Facebook, gli utenti hanno fatto ricorso al Board.Gli attacchi terroristici senza precedenti di Hamas contro Israele nell'ottobre 2023, che hanno ucciso 1.200 persone e hanno coinvolto 240 ostaggi, sono stati seguiti da una risposta militare su larga scala da parte di Israele a Gaza, che ha ucciso oltre 39.000 persone (a luglio 2024). Da allora entrambe le parti sono state accusate di aver violato il diritto internazionale e di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ciò ha generato un dibattito mondiale, gran parte del quale si è svolto sui social media, tra cui Facebook, Instagram e Threads.



Risultati chiaveIl Consiglio ritiene che non vi siano indicazioni che il commento o i due post abbiano violato le regole di Meta sull'incitamento all'odio perché non attaccano ebrei o israeliani con appelli alla violenza o all'esclusione, né attaccano un concetto o un'istituzione associati a una caratteristica protetta che potrebbe portare a violenza imminente. Invece, i tre contenuti contengono segnali contestuali di solidarietà con i palestinesi, negli hashtag, nella rappresentazione visiva o nelle dichiarazioni di supporto. In altre policy, non violano le regole sulla violenza e l'incitamento né la politica sulle organizzazioni e gli individui pericolosi di Meta, poiché non contengono minacce di violenza o altri danni fisici, né glorificano Hamas o le sue azioni.Nel giungere alla sua decisione, la maggioranza del Consiglio nota che la frase "Dal fiume al mare" ha molteplici significati. Mentre può essere intesa da alcuni come incoraggiamento e legittimazione dell'antisemitismo e dell'eliminazione violenta di Israele e del suo popolo, è anche spesso utilizzata come appello politico alla solidarietà, all'uguaglianza dei diritti e all'autodeterminazione del popolo palestinese e per porre fine alla guerra a Gaza. Dato questo fatto, e come dimostrano questi casi, la frase autonoma non può essere intesa come un appello alla violenza contro un gruppo in base alle sue caratteristiche protette, come difesa dell'esclusione di un gruppo particolare o del supporto a un'entità designata, Hamas. L'uso della frase da parte di questo gruppo terroristico con espliciti intenti e azioni di eliminazione violenta, non rende la frase intrinsecamente odiosa o violenta, considerando la varietà di persone che usano la frase in modi diversi. È fondamentale che fattori come il contesto e l'identificazione di rischi specifici vengano valutati per analizzare i contenuti pubblicati sulle piattaforme di Meta nel loro complesso. Sebbene la rimozione di contenuti avrebbe potuto essere in linea con le responsabilità di Meta in materia di diritti umani se la frase fosse stata accompagnata da dichiarazioni o segnali che chiedevano esclusione o violenza, o legittimavano l'odio, tale rimozione non si baserebbe sulla frase stessa, ma piuttosto su altri elementi che violano, secondo la maggioranza del Consiglio. Poiché la frase non ha un singolo significato, un divieto assoluto di contenuti che includono la frase, una regola predefinita per la rimozione di tali contenuti, o persino il suo utilizzo come segnale per innescare l'applicazione o la revisione, ostacolerebbe il discorso politico protetto in modi inaccettabili.Al contrario, una minoranza del Consiglio ritiene che Meta dovrebbe adottare una regola predefinita che presuppone che la frase costituisca la glorificazione di un'organizzazione designata, a meno che non vi siano chiari segnali che l'utente non appoggi Hamas o gli attacchi del 7 ottobre.Una parte della ricerca commissionata dal Board per questi casi si basava sullo strumento di analisi dei dati CrowdTangle. L'accesso ai dati della piattaforma è essenziale per il Board e per altri stakeholder esterni per valutare la necessità e la proporzionalità delle decisioni di moderazione dei contenuti di Meta durante i conflitti armati. Ecco perché il Board è preoccupato per la decisione di Meta di chiudere lo strumento mentre ci sono dubbi sulla più recente Meta Content Library come sostituto adeguato.Infine, il Consiglio riconosce che, anche con gli strumenti di ricerca, vi è una capacità limitata di valutare efficacemente l'entità dell'ondata di contenuti antisemiti, islamofobi, razzisti e odiosi sulle piattaforme di Meta. Il Consiglio esorta Meta a implementare pienamente una raccomandazione precedentemente emessa dal rapporto BSR Human Rights Due Diligence per affrontare questo problema.



La decisione del Consiglio di vigilanzaIl Consiglio di vigilanza conferma la decisione di Meta di lasciare il contenuto visibile in tutti e tre i casi.

Il Consiglio raccomanda che Meta:Garantisca che ricercatori qualificati, organizzazioni della società civile e giornalisti che in precedenza avevano accesso a CrowdTangle vengano integrati nella nuova Meta Content Library entro tre settimane dall'invio della loro candidatura.Assicurarsi che la sua libreria di contenuti sia un sostituto adeguato di CrowdTangle, offrendo funzionalità e accesso ai dati uguali o superiori.Attuare la raccomandazione n. 16 del rapporto BSR Human Rights Due Diligence of Meta's Impacts in Israel and Palestine per sviluppare un meccanismo per monitorare la prevalenza di contenuti che attaccano le persone in base a specifiche caratteristiche protette (ad esempio, contenuti antisemiti, islamofobi e omofobi).



L' Oversight Board (ovvero il Consiglio di Vigilanza) di Meta è un organismo indipendente che decide come debbano essere moderati i contenuti delle piattaforme social Facebook e Instagram.

L'esempio sopra riportato, reso pubblico in un comunicato del 4 settembre da parte dello stesso Oversight Board, ci informa che, rispetto a quanto accadeva in precedenza, scrivere su Facebook "dal fiume al mare" non costituirà più la conseguente automatica "non visualizzazione" del contenuto (post o commento) ad esso associato, come avveniva in precedenza.

In pratica, a differenza di quanto sostengono i sionisti fanatici che applaudono l'apartheid e il genocidio messi in atto da Israele, pubblicare "dal fiume al mare" non significa che chi lo fa stia promuovendo l'antisemitismo o addirittura il genocidio degli ebrei (anche questo è stato detto).

C'è da aggiungere che nelle considerazioni del consiglio di vigilanza vi sono delle considerazioni che fanno intendere la scarsa conoscenza della storia in relazione al conflitto in Medio Oriente. Infatti, quello slogan, molto prima che da Hamas, è stato utilizzato nell'atto costitutivo del Likud per rimarcare la non esistenza di uno Stato palestinese e giustificare la sottrazione di proprietà e terreni appartenenti al popolo palestinese... che è continuata per decenni e continua anche adesso. Altre considerazioni si potrebbero fare sull'uso dell'etichetta terrorista che accompagna Hamas, come della descrizione di quanto avvenuto dal 7 ottobre in poi... ma non è questo ciò che adesso è importante sottolineare.

Ciò che ci mostra il comunicato dell'Oversight Board di Meta è che, finalmente, nella testa delle persone si sta iniziando ad insinuare il dubbio che chi supporti Israele non è detto che sia sempre credibile e che dica sempre cose giuste.

A prima vista può sembrare un'ovvietà, ma non lo è, considerando la gabbia mediatica che lo Stato ebraico - grazie alle proprie lobby - è riuscito a costruire per distorcere la realtà e poter continuare i propri crimini, che hanno come unica finalità quella di occupare la Palestina "dal fiume al mare"... come tra l'altro votato ufficialmente poco tempo fa alla Knesset da parte di quasi tutti i gruppi che ne fanno parte.

E a cominciare a dubitare che la sicurezza dello Stato ebraico sia in realtà una fanfaluca per giustificare apartheid e (adesso anche) genocidio sono persino governi e istituzioni.

In Gran Bretagna, le licenze all'esportazione di alcune armi da inviare in Israele sono state sospese. In Norvegia, il Fondo sovrano (il più importante al mondo) ha avviato la procedura per una possibile dismissione delle azioni di aziende che fabbricano le armi con cui Israele sta compiendo il genocidio a Gaza.

Tutto questo, ovviamente, non ha niente di clamoroso in sè, ma costituisce almeno un primo segnale che possa finalmente iniziare a far comprendere che quanto sta accadendo adesso in Medio Oriente è causato e alimentato dalla totale impunità che finora è stata garantita allo Stato ebraico.

Una impunità che confligge con il diritto internazionale umanitario e che deve essere combattuta con boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni nei confronti dello Stato ebraico.