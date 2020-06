Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres ha sostenuto in un suo videomessaggio che è giunto il momento di rilanciare il turismo. Infatti, per il Segretario Generale, sia a livello locale che globale, la crisi che abbiamo appena vissuto insieme, è che ancora il mondo sta vivendo, ha dimostrato quanto sia importante prendere le decisioni giuste al momento giusto.



Quasi tutti i paesi del globo sono stati duramente colpiti da questa crisi pandemica. Molti lavoratori , a tutti i livelli del settore turistico, sono stati costretti a fare durissimi sacrifici, personali o professionali.

Ma nello spirito di solidarietà che definisce il turismo, il Segretario Generale ha chiamato in causa l’UNWTO ( l’Organizzazione Mondiale del Turismo) per spingerla a condividere le sue competenze e capacità.

Mentre il mondo è ancora alle prese con gli effetti devastanti della pandemia di COVID-19, il settore turistico è uno dei più colpiti: il viaggiare non sembra più essere in voga, la paura è in aumento e il futuro incerto.



Ma il turismo resta un pilastro fondamentale dell'agenda dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del 2030. Molte persone dipendono da esso per il proprio sostentamento, in particolare le donne, e in particolare nei paesi più vulnerabili del pianeta, come i piccoli stati insulari in via di sviluppo ed i paesi meno sviluppati. Inoltre, in molte parti del mondo, la protezione della biodiversità dipende fortemente dal settore turistico, dagli sforzi di conservazione fatti con i ricavi generati da tale settore.

Il turismo può sicuramente servire da piattaforma per superare la pandemia e rilanciare l’economia. Grazie alla sua capacità di unire, il turismo può promuovere la solidarietà e la fiducia tra i popoli . Questi sono ingredienti fondamentali per favorire la cooperazione globale, di cui oggi, soprattutto in Italia, si ha così urgentemente bisogno.

L'Organizzazione Mondiale del Turismo è fermamente impegnata in questo processo. Essa sta incoraggiando tutte le parti interessate al settore turistico a esplorare modi per recuperare al meglio, anche attraverso l'azione per il clima e altre misure atte a promuovere la sostenibilità e a migliorare la resilienza. Mentre il pianeta deve necessariamente avviarsi verso un futuro migliore, è importante che le istituzioni si impegnino per fare in modo che il turismo ed il suo indotto non rimangano indietro.



