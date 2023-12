Superlega, svolta Corte Europea: “Abuso di posizione dominante Fifa e Uefa”

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la sua sentenza in merito alla Superlega, pronunciandosi contro la UEFA e la FIFA: “Il loro è un monopolio e costituisce un abuso della posizione dominante e in più non possono imporre sanzioni a club che decidono di fare competizioni alternative” si legge nella nota. “Il calcio è libero” il commento della A22, agenzia che fa capo alla Superlega.



Superlega, Abodi: “Vanno tutelati i campionati nazionali”

“La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale”. Questa l’opinione espressa dal ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del Consiglio Nazionale del Coni. “Oggi è un giorno di assunzione di responsabilità e di profonde riflessioni ma in questi casi cerco di vedere le opportunità, c’è la necessità di rivedere il baricentro di rapporti ed interessi. Prima di arrivare alle estreme conseguenze c’è un percorso che l’Uefa può fare”, ha aggiunto Abodi.





Superlega, Malagò: “C’è il rischio che lo scudetto diventi marginale”

“Con la Superlega lo scudetto diventa carta straccia? Sicuramente non posso dirlo, ma il rischio che diventi marginale in termini di interessi esiste”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue. “Non commento le sentenze, non l’ho mai fatto, anche quelle che non capisco o non condivido – ha aggiunto – A fronte di questo gli organismi preposti dovranno predisporre logiche di accorgimento e contromisure rispetto a quanto ha previsto la Corte Europea. Ora dobbiamo capire quali contromisure prenderanno Fifa e Uefa”.





Superlega, le reazioni di Reichart, UEFA, Tebas e Perez

“Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è libero”. Canta vittoria Bernd Reichart, capo della Superlega. “La sentenza non implica la convalida del progetto, fiduciosi nella solidità delle nuove regole”, la posizione della UEFA, con Tebas, numero 1 della Liga, che aggiunge: “La Superlega resta incompatibile con i principi comunitari”. “Da oggi i club saranno padroni del proprio destino”, la soddisfazione invece di Florentino Perez da casa Real Madrid.







Coppa Italia, il Bologna elimina l’Inter ai supplementari

Proseguono le sorprese clamorose in Coppa Italia: dopo il 4-0 del Frosinone al Napoli, il Bologna sbanca San Siro e batte 2-1 all’Inter ai supplementari. Grande protagonista Zirkzee, con gli assist vincenti per le reti di Ndoye e Beukema. Prima un rigore di Lautaro parato da Ravaglia e, nei supplementari, il momentaneo vantaggio di Carlos Augusto. Per Inzaghi oltre il danno, la beffa: Lautaro Martinez fuori per infortunio alla coscia, sono ore di ansia: “I medici sono tranquilli, anche se giochiamo tra sole 72 ore”, spiega il tecnico.



Inter, Cuadrado operato al tendine d’Achille

Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane.





Serie A, Atalanta-Salernitana 4-1: poker show in rimonta della Dea

La sedicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell'Atalanta, che batte 4-1 in rimonta la Salernitana. I granata passano al 10' con il colpo di testa di Pirola su calcio di punizione battuto da Candreva, ma la Dea si scatena nella ripresa e rimonta grazie a Muriel (47'), a Pasalic (52') e agli ingressi di De Ketelaere e Miranchuk, che segnano all'83' e all'89'. Gasperini settimo con 26 punti, granata ancora ultimi a quota 8.





NBA: Boston batte Sacramento, Lakers ko

Nono successo in fila per Leonard e compagni, più forti anche della tripla doppia di Doncic. Boston (in back-to-back) anniente Sacramento anche senza Tatum, i Lakers cadono a Chicago (4° ko nelle ultime 5) mentre Embiid ne rifila 51 alla miglior difesa NBA, e Philadelphia spazza via Minnesota. New York torna a vincere a Brooklyn, Denver espugna Toronto, Miami si aggiudica il derby della Florida, vincono anche Cavs e Pacers.





Basket, Eurolega: l’Olimpia batte in scioltezza l’Asvel

Due allunghi nel primo tempo, il primo respinto, il secondo no, hanno creato le premesse per una ripresa senza tanti patemi d’animo. L’Olimpia ha battuto l’Asvel 84-61, aveva dieci punti di vantaggio a metà gara , ha progressivamente allungato nel secondo tempo sfruttando tutta l’estensione della panchina, grande altruismo (27 assist, sette di Diego Flaccadori, sei di Shavon Shields) e una difesa spietata nel giocare sulle linee di passaggio o a portare via la palla ai lunghi di Villeurbanne nell’area intasata. Alla fine ci sono 14 state palle rubate, tre a testa di Hall e Shields. Infine, nota statistica, Nik Melli ha superato i 1.008 di Sergio Rodriguez salendo al quarto posto nella classifica marcatori di società.