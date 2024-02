UFFICIALE - Ecco la lista Champions: out Zielinski e Dendoncker! C'è Traoré

Il Napoli ha consegnato la lista per la Champions League. Le squadre avevano tempo fino alla mezzanotte di venerdì 2 febbraio per comunicare i cambiamenti alle rose. Tra le novità c'è l'esclusione di Zielinski (era già fuori Demme). Tra i nuovi acquisti out Dendoncker, mentre gli altri tre sono stati scritti: Ngonge, Traoré e Mazzocchi tutti presenti. Di seguito l'elenco completo.

CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

UFFICIALE - Lista Serie A consegnata: presenti Zielinski e gli acquisti! C'è un solo escluso

All'indomani della chiusura del calciomercato invernale 2024, il Napoli ha consegnato la lista valida per la Lega Serie A, iscrivendo i nuovi acquisti e depennando alcuni calciatori. A differenza di quanto avvenuto con la lista Champions League, in questa Zielinski è stato inserito e quindi il polacco in campionato potrà giocare. Stesso discorso per Dendoncker. L'unico escluso è Demme. Di seguito l'elenco completo.

CAJUSTE

DENDONCKER

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

ZIELINSKI

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

Montervino: “Zielinski farebbe comodo ancora al Napoli. Tra i nuovi mi incuriosisce molto Dendoncker”

Francesco Montervino parla a Marte Sport Live: “Tra le squadre in lotta per la Champions secondo me si è rinforzata di più l’Atalanta perché è riuscita a tenere i giocatori forti, Lookman e Koopmeiners su tutti. La Dea è veramente forte, la Roma con De Rossi si candida e i giallorossi hanno acquistato un calciatore molto interessante come Baldanzi, che io volevo per il mio club quando era nel vivaio dell’Empoli. Caso Zielinski? Siamo purtroppo in Italia, dove esistono tanti retropensieri quando i calciatori sono in scadenza. Ha dimostrato di essere un giocatore straordinario e un grande uomo, metterlo fuori dalla lista Champions è un segnale e significherebbe che al 90% non giocherebbe più sino a fine campionato. Piotr ha sempre dimostrato professionalità, tocca più al club o all’allenatore metterlo in condizione di giocare o meno. Se dovesse giocare l’importante sarebbe non criticarlo all’eventuale primo errore, non lo meriterebbe. Tra i neoacquisti del Napoli mi incuriosisce di più è Dendoncker, anche perché Traorè, Ngonge e Mazzocchi li conosciamo già. A mio avviso il belga, come struttura e come calciatore, tatticamente potrebbe tornare molto utile a questo Napoli, ma vorrei prima vederlo all’opera dal vivo ed anche nelle migliori condizioni di forma”.



Montefusco: “Escludere Zielinski dalla lista Champions è un errore. Il modulo? Che sia una decisione di Mazzarri”

Enzo Montefusco parla a Marte Sport Live: “Dendocker è un elemento che può giocare sia in difesa che in linea mediana li altri 10 sono quelli dello scorso anno che hanno meravigliato tutti, non capisco perchè non possono fare bene di nuovo. Hanno anzi uno stimolo in più per fare bene con i nuovi acquisti. Diamo tempo a Mazzari, con l’organico al completo, di poter allenare e fare bene. Se il Napoli mettesse fuori lista Champions Zielinski commetterebbe un errore. Però sta pure al ragazzo dimostrare di voler dare ancora tanto al Napoli. Non dimentichiamo il valore assoluto di Zielinski, non dimentichiamo che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti dello scudetto, ed anche quest’anno ha iniziato molto bene il campionato. Un calciatore di quel livello deve essere gestito meglio. Nelle ultime partite lo avete visto, ha fatto pensare a tutti di giocare senza concentrazione perché distratto dal mercato: deve giocare, ma farlo come sa, rendendo al meglio. Va motivato, l’allenatore deve chiamarlo in causa in questo senso. O almeno così farei.Il Napoli ha un grande attacco: chi altri può vantare Raspadori e Simeone in panchina. La difesa a 4 abbandonata definitivamente? Non lo so, ma è chiaro che Mazzarri che deve decidere, deve fare quello che sa fare, con la difesa a tre lo vediamo più sicuro lui e anche la sua squadra. Mi auguro solo che Mazzarri decida di testa sua, qualsiasi cosa decida di fare. Poi, inutile girarci intorno, il destino di noi allenatori è legato sempre ai risultati. Contro il Verona, che gioca con una sola punta, si può cambiare qualcosa. Per esempio, Di Lorenzo, che non vedo al meglio come braccetto destro, in questo caso potrebbe farlo perchè servono calciatori che impostano e non c’è necessità di marcare gli attaccanti avversari”.

Fedele: “Il mercato del Napoli lascia perplessi. Non è arrivato il difensore veloce. Zielinski doveva rinnovare”

Enrico Fedele parla a Marte Sport Live: “Gaetano al Cagliari non so quanto giocherà, con la formula del prestito secco giocherà poco, soprattutto se le cose non dovessero andare bene, sarebbe stato meglio prestito con riscatto. Il Cagliari doveva riempire una casella a centrocampo ma Gaetano, ottimo giocatore, è una scommessa o una cortesia, perché non ha grande esperienza di Serie A. Ho perplessità su come De Laurentiis abbia saputo costruire imprenditorialmente una squadra e poi l’abbia tecnicamente distrutta. Lo scudetto è stato vinto grazie all’intelligenza dell’imprenditore, e affidandosi agli uomini di calcio. Poi dopo lo scudetto ha avuto la tracotanza di voler fare tutto da solo ed è accaduto quello che è sotto gli occhi di tutti. Lindstrom è stato preso erroneamente come tornante e non lo è, dimostrazione ne sia l’acquisto invernale di Ngonge. È una mezza punta alla Kvara, bravo palla al piede e nell’uno contro uno. Giusto rinnovare Politano, ingiusto non rinnovare Zielinski, ingiusto aver preso Lindstrom come tornante, ingiusto che Kvara rimanga con questo ingaggio fino a fine contratto, ingiusto trattenere Ostigard dopo tre mesi di dubbi. È stato un mercato pasticciato: dobbiamo tamponare una ferita, e la si tampona con il difensore veloce, che non è arrivato. Il Napoli ha problemi in difesa e non prende il difensore, è questo che lascia perplessi. Demme è stato molto utile, non è un fuoriclasse, quando chiamato in causa ha fatto buone partite di sacrificio 4-3-3 contro il Verona? L’allenatore sceglie lo schema in base alla situazione, Mazzarri cambiava modulo anche nella precedente esperienza sulla panchina del Napoli”.



Fontana: “Il problema non è il modulo. Mazzarri deve restituire creatività offensiva al Napoli. Kvara, Anguissa e Cholito fondamentali”

Gaetano Fontana parla a Marte Sport Live: “”Mazzarri ha cercato di portare avanti il lavoro di Spalletti, sentiva la possibilità di proseguire ma i risultati e le prestazioni non sono state confortanti, allora ha spostato il focus cambiando strategia. Ovviamente non ci si può soffermare solo sul sistema di gioco, ora c’è bisogno di fare punti per questo Napoli che fino a pochi mesi fa dominava dappertutto. Tornare a quattro? Oggi il calcio è un continuo cambiare, la dinamica della partita ti porta a farlo. Ora il Napoli ha la certezza di trovare solidità difensiva e creatività nell’espressione del gioco, l’importante è che i ragazzi ritrovino naturalezza nel giocare. Kvara, Anguissa e Cholito saranno importantissimi, i giocatori di spessore si vedono quando le cose non vanno bene, dando fiducia al compagno, osando giocate azzardate ma opportune. La sfida di Mazzarri quale può essere? Il Napoli aggrediva e dominava la partita, la gestiva anche grazie alle caratteristiche dei suoi giocatori, Walter proverà a ridare ai suoi la fiducia nei loro mezzi, l’approdo in Champions passa necessariamente dalla testa dei calciatori azzurri”.