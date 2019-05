Rocco Commisso da lunedì il nuovo proprietario della Fiorentina?

La Mediacom Communications Corporation, in base a quanto riporta Wikipedia, è un'azienda di telecomunicazioni americana che produce e distribuisce servizi di televisione via cavo, internet, piani tariffari telefonici in circa metà degli Stati Uniti, occupando 4500 dipendenti. Il suo principale azionista è Rocco Commisso che, da gennaio 2017, è anche proprietario della quota di maggioranza della squadra di calcio dei New York Cosmos.

Perché questa premessa? Perché, secondo quanto ha riportato ieri il New York Times, Rocco Commisso, dalla prossima settimana (forse addirittura da lunedì), diventerebbe il nuovo proprietario della Fiorentina.

Il miliardario americano, anche se non uno dei più facoltosi viste le cifre che girano di questi tempi, qualche anno fa aveva cercato di acquistare il Milan prima che questo diventasse cinese. La trattativa non andò in porto. Stavolta, invece, sembra che accadrà l'esatto contrario.

Commisso, dopo aver nominato JPMorgan Chase per occuparsi dell'acquisto della Fiorentina, nelle ultime settimane avrebbe poi discusso l'affare con i rappresentanti della famiglia Della Valle, attuale proprietaria, che da più di un anno aveva messo in vendita la società, anche se poi aveva detto di aver ritirato la proposta.

Ma negli ultimi mesi, il pessimo andamento della squadra con l'addio dell'allenatore a cui adesso si è aggiunto addirittura il rischio retrocessione hanno fatto precipitare la situazione, portando ai minimi termini i rapporti tra proprietà e tifoseria.

In base alle indiscrezioni, Commisso e i Della Valle hanno concordato la vendita della Fiorentina per una somma di circa 150 milioni di dollari. Una cifra, se confermata, che rappresenterebbe da parte dei Della Valle la rinuncia a circa 100 milioni di euro di investimenti... a meno che la vendita non sia relativa alla sola quota di maggioranza della società e non a tutto il pacchetto azionario.

Commisso, qualche tempo fa, aveva parlato in termini entusiastici della Fiorentina, affermando che il "marchio" era conosciuto negli Stati Uniti, anche nelle zone rurarli del mid-west.

Un piccolo neo per i tifosi viola. Rocco Commisso, come da lui dichiarato, è da sempre un convinto tifoso della Juventus. Non proprio un gran biglietto da visita per presentarsi in riva all'Arno.

Entrambe le parti, contattate per commentare la notizia, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. La notizia non è però stata finora smentita.

La notizia della vendita della squadra viola è stata ripresa anche dal sito dell'Ansa, mostrandola anche come notizia di apertura.