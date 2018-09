Margherita Zanin: “ROSA” è il nuovo singolo della giovane cantautrice ligure

Fra ambientazioni sonore evocative e la leggerezza del racconto di un viaggio lungo una vita, arriva in radio dal 3 luglio il brano che, mescolando pop ed elettronica, accompagnerà la nostra estate.

Rosa non è un fiore, sogna e viaggia in un tempo impreciso; sta stendendo un lenzuolo bianco ad un filo illuminato dal sole caldo dell’estate, si perde nei suoi ricordi e sorride, la spensieratezza e la voglia di vivere la portano ad essere quello che è realmente, una ''vita'' intera! Tra le emozioni più profonde, legate alla sua terra, il gioco, l’amicizia, gli amori e la distrazione vive di tutte le buone e vere emozioni che il suo viaggio le riserva. Le influenze musicali passano dall’elettronica al pop con qualche colore mediterraneo e sognato dalla stessa Zanin, da Giovanni Garibaldi e da Lele Battista.

Il brano è stato registrato presso "Le ombre Studio" di Milano.

Guarda il video su Youtube



«La musica sarà sempre un viaggio alla scoperta di quello che abbiamo dentro, di quello che vogliamo vivere, realizzare, amare. È come un grande specchio che trasforma il nostro io e che ci permette di raccontare qualche sogno apparentemente perso. Questo progetto nasce dall'idea di lasciare libero il pensiero, lasciare che la musica viaggi parallela al nostro sentire. Vogliamo sentirci liberi e leggeri in questo tempo, assaporare i vari giorni e la diversità dei generi, lasciarci contaminare dai suoni, scrivere del presente». Margerita Zanin

Etichetta: PLATFORM MUSIC Milano

Radio date: 3 luglio 2018

BIO

Margherita è una cantautrice ed interprete ligure. Inizia ad amare la musica grazie all'amico pianista Mauro Castellano. Da giovanissima, ha avuto la possibilità di maturare esperienza attraverso numerose serate in Italia e all’estero, accompagnata da diversi musicisti e ha partecipato a numerosi festival musicali. Margherita fa lunghe permanenze a Londra ed è proprio a metà strada tra l’Inghilterra e l’Italia che comincia a pensare al suo primo album. Nel 2015 incontra Roberto Costa, bassista storico di Lucio Dalla, già produttore dello stesso Dalla, Carboni, Ron, Gli Stadio, e insieme decidono che sarà il produttore del suo primo disco: 8 brani, due in italiano e sei in inglese. Pubblicato da Platform Music, neonata etichetta indipendente milanese, nasce così ZANIN, disponibile nei Digital Store dal 26 maggio 2016. L’album è stato preceduto (a marzo) da un singolo, una cover di Generale di Francesco De Gregori che ha ottenuto riscontri molto positivi dal pubblico e dai media. Il nuovo singolo, uscito insieme all’album Zanin, si chiama PIOVE ed è una ballata originale in equilibrio tra il soul e il samba di Bahia. Il videoclip del brano è stato girato in una location particolare, una centrale idroelettrica dismessa, dell’800, nel centro di Milano. Margherita, accompagnata da una piccola band apparentemente estranea e surreale, canta davanti ad una specie di astronave, una “cattedrale di metallo” e sembra giocare con la macchina da presa come se fosse uno specchio, duplicandosi, triplicandosi, in un montaggio serrato e variopinto.

La regia è di Gabriele e Ambrogio Lo Giudice, quest’ultimo fondatore della Filmaster Clip e della Futura Film, che ha girato i video di artisti italiani come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Laura Pausini, Luca Carboni e Jovanotti. Nel 2017 il pezzo ''Travel Crazy'' del primo album della cantautrice diventa parte della colonna sonora di Donnaventura in onda su Rete4. Successivamente, Travel Crazy entra a far parte della Compilation ''Libera Veramente Vol.7'' con i migliori singoli promossi da l’ufficio stampa l’AltopArlAnte per Rolling Stones Italia. A marzo 2018 esce ''Amaro'', primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo disco di Margherita girato con la produzione di Gigi Coppola e Matteo di Pippo al Cross Studio di Milano.

Contatti e social

Facebook: www.facebook.com/margheritazaninsinger

Twitter: twitter.com/zaninmargherita

Instagram: margheritazanin.music

Spotify: open.spotify.com/artist/7rkjq1bE3bMleniz5Z4LzT