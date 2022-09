Che succede al #Costez - Telgate (BG), grande show disco perfetta per far tardi con il sorriso con gli amici 12 mesi l'anno, ogni weekend? Che il weekend non basta, per cui qualche volta, si balla anche in Extra Dates molto attese. Sono ben due all'inizio di settembre

La prima è quella di domenica 4 settembre. In questo caso il party è Mask Off, con alla voce Big Tizz e in console Loko Boi. Dalle 22 alle 2 del mattino il sound è decisamente hot. E' una serata decisamente ԀⱯꓤꓕ, la più ԀⱯꓤꓕ tutta Bergamo! Avete letto bene, ԀⱯꓤꓕ? Ecco, in realtà, usando parole più chiare e nel verso giusto, il sound del party è trap, hip hop e reggaeton...

E che succede al #Costez di Telgate (BG) giovedì 8 settembre, un'altra extra date perfetta per vivere con il ritmo giusto l'inizio di settembre? Prende vita uno Student Party perfetto per vivere con il sorriso il ritorno a scuola. E' Toy, uno student party Format Box già molto atteso.

Riassumendo, anche a settembre '22, #Costez a Telgate (BG) fa vivere un'estate di musica a chi non può o non vuole andare in vacanza… in altre parole, #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere tutte quante le notti dei weekend dell'estate '22.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

