Grande folla ieri sera, domenica 15 Gennaio, presso il Campo da Basket di Cepagatti, dove i cabarettisti Valerio Basilavecchia (premiato lo scorso Dicembre come cabarettista dell'anno) e Mario Morelli, hanno festeggiato i 50 anni di sodalizio artistico con la collaborazione della Compagnia Teatrale "La Sfasciata".

Ieri sera, sono stati premiati dal Sindaco Gino Cantò con una targa ricordo.

Presente allo spettacolo anche l'Assessore Tiziano Santavenere, uno dei promotori dell'iniziativa, a cui sono andati anche i ringraziamenti del duo comico. Altri eventi verranno programmati nel corso dell'anno.

Il ringraziamento a tutti i presenti e all'Amministrazione Comunale arriva direttamente dalle pagine Facebook di Valerio Basilavecchia che scrive: "Grandissima serata insieme all amico Mario Morelli per i nostri 50 anni di sodalizio artistico, siamo stati premiati dal sindaco sig.Gino Cantò con una targa ricordo, grazie a tutti quelli che ci hanno onorato con la loro presenza veramente tanti non mancheranno altre occasioni per ricordare il nostro sodalizio e farvi sorridere ancora."

Vi aspettiamo numerosi come sempre e arrivederci alla prossima serata!