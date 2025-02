Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, ha condiviso la sua visione per lo sviluppo di infrastrutture urbane innovative in un’intervista rilasciata a “RaiNews24”. La società, parte del Gruppo FS, è impegnata nella rigenerazione di aree ferroviarie dismesse con l’obiettivo di migliorarne l’integrazione nel tessuto urbano e promuovere una mobilità sostenibile.



Umberto Lebruto, l’impegno di FS Sistemi Urbani: far rinascere le aree dismesse

Uno degli eventi più rilevanti che hanno messo in luce queste tematiche è stato il Global CEOforLIFE Awards, una piattaforma di discussione su mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità. In quell’occasione, Umberto Lebruto ha sottolineato l’importanza del recupero e della trasformazione delle aree ferroviarie dismesse, un impegno chiave per FS Sistemi Urbani. La società lavora a stretto contatto con le istituzioni locali per restituire queste aree al tessuto urbano, creando opportunità di sviluppo che rispondano alle esigenze dei cittadini e attraggano investimenti privati. “Abbiamo una dotazione di più di 30 milioni di mq di scali ed aree dismesse intorno alle stazioni di numerose città italiane. Questi rappresentano un vuoto urbano, un quartiere da far rinascere”, ha dichiarato l’AD e DG Umberto Lebruto.



Umberto Lebruto: partenariato pubblico-privato e rigenerazione urbana

L’obiettivo di FS Sistemi Urbani è ambizioso: trasformare, grazie al partenariato pubblico-privato (PPP), questi spazi in nuovi centri vitali, con la creazione di aree verdi, piazze, strade e percorsi ciclabili che contribuiscano a rendere le città più vivibili e sostenibili. Tali progetti richiedono però una pianificazione accurata e tempi di realizzazione significativi, che vanno dai due ai cinque anni, ha precisato Umberto Lebruto. Una fase cruciale è rappresentata dalla variante urbanistica, un processo che prevede un dialogo aperto con la cittadinanza attraverso dibattiti pubblici. Si tratta di un approccio inclusivo che consente di delineare una visione condivisa per il futuro delle aree da rigenerare e di gettare le basi per il futuro ingresso degli investitori privati. Una volta approvata la variante urbanistica, ha spiegato Umberto Lebruto, le fasi successive di progettazione e realizzazione diventano molto più semplici e rapide. L’impegno di FS Sistemi Urbani non si limita dunque alla rigenerazione fisica degli spazi, ma si estende alla creazione di ecosistemi urbani integrati capaci di favorire la mobilità sostenibile e l’innovazione.